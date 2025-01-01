Меню
Люти
Киноафиша Люти

Спектакль Люти

Постановка
Новошахтинский драматический театр 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «ЛюТи»: Невероятная история любви в новогоднюю ночь

Приглашаем вас на незабываемое событие в 2-х действиях по пьесе А. Дударева «ЛюТи». Это история о неожиданных встречах и любви, которая может возникнуть в самый неожиданный момент.

Сюжет

В новогоднюю ночь в дверь немолодой женщины звонит незнакомец. На вопрос «Кто?» он отвечает признанием в любви. Открывая дверь, женщина не подозревает, что ее сердце готово открыть навстречу великому чувству. Эта встреча оборачивается не только неожиданностью, но и глубокими размышлениями о жизни, о сострадании и о том, как важно дождаться своего счастья.

Режиссер и актеры

Спектакль поставил талантливый режиссер Евгений Романенко, известный своими глубокими и трогательными работами. Он сумел передать всю тонкость и многослойность человеческих чувств, что делает спектакль особенно привлекательным для зрителей.

Интересные факты

  • Пьеса А. Дударева «ЛюТи» была написана в 1990-х годах и охватывает темы любви, одиночества и надежды.
  • Спектакль стал популярным благодаря своей эмоциональной насыщенности и актуальным темам, которые волнуют современного зрителя.

Приглашаем на просмотр

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю любви. Спектакль «ЛюТи» станет отличным выбором для новогоднего вечера. Билеты уже в продаже!

