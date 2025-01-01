Приглашаем вас на незабываемое событие в 2-х действиях по пьесе А. Дударева «ЛюТи». Это история о неожиданных встречах и любви, которая может возникнуть в самый неожиданный момент.
В новогоднюю ночь в дверь немолодой женщины звонит незнакомец. На вопрос «Кто?» он отвечает признанием в любви. Открывая дверь, женщина не подозревает, что ее сердце готово открыть навстречу великому чувству. Эта встреча оборачивается не только неожиданностью, но и глубокими размышлениями о жизни, о сострадании и о том, как важно дождаться своего счастья.
Спектакль поставил талантливый режиссер Евгений Романенко, известный своими глубокими и трогательными работами. Он сумел передать всю тонкость и многослойность человеческих чувств, что делает спектакль особенно привлекательным для зрителей.
Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю любви. Спектакль «ЛюТи» станет отличным выбором для новогоднего вечера. Билеты уже в продаже!