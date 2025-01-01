Концерт «Люся!» — Вечер памяти Людмилы Гурченко

Незабываемый вечер, посвященный великой актрисе и певице Людмиле Марковне Гурченко, состоится в уютной музей-мастерской, расположенной в Трёхпрудном переулке. Этот концерт — не просто музыкальное событие, а настоящее путешествие во времени, погружающее зрителей в яркий мир творчества легендарной артистки.

Звучание любимых мелодий

Под звуки запоминающихся песен Людмилы Гурченко, вас встретит Виктория Рябинина, известная как MADRE VIKTORIA. Её проникновенный голос, наполненный уважением и любовью к творческому наследию Гурченко, позволит вам вновь услышать знакомые мелодии с новой силой и глубиной. Виктория не только исполнит песни, но и расскажет удивительные истории их создания, а также о месте, которое они занимали в жизни Людмилы.

Яркие моменты биографии

Концерт будет насыщен воспоминаниями о жизни и карьере Людмилы Гурченко. Мы пройдемся по важным вехам её биографии: от первых ролей до последних блестящих выступлений, от лирических баллад до зажигательных джазовых композиций. Каждое выступление станет для вас возможностью увидеть её сценические образы в новом свете.

Уютная атмосфера и общение

Представьте: уютная обстановка мастерской, наполненная духом творчества, звуки любимых песен и тонкие нотки грусти и радости. После концерта вас ждет легкий фуршет с шампанским и угощениями. Это отличная возможность пообщаться с другими ценителями таланта Людмилы Гурченко и поделиться впечатлениями.

Не упустите шанс!

Концерт обещает быть поистине незабываемым и станет настоящим подарком для всех, кто ценит искрометный талант, неповторимый голос и очаровательную красоту Людмилы Марковны. Не упустите возможность стать частью этого волнующего события! Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем забронировать билеты уже сегодня.

Информация о концерте

Сбор гостей: 19:30

19:30 Начало концерта: 20:00

20:00 Продолжительность: 1 час

Правила посещения музея

В музее необходимо снять обувь. Мы предоставим одноразовые дышащие бахилы и тапочки — чувствуйте себя как дома!

Адрес и как добраться

Ждем вас в музей-мастерской Людмилы Гурченко по адресу: Трёхпрудный переулок, 11/13 стр. 1, кв. 22. Подъезд 1, код домофона 22. Последний этаж (на лифте - 6-ой).

Как добраться: Станция метро Маяковская — выход №4, налево, проходите мимо театра Сатиры, дома-музея Булгакова, до первого поворота налево. Затем поворачивайте на Аллею Архитектора Шехтеля. Пройдя 250 м, вы попадете на Большой Козихинский переулок. На углу дома расположена мемориальная доска «В этом доме жила Людмила Гурченко». Поворачивайте за угол — вы пришли!

До встречи!