Люся Светлова и ДЖАЗонутые

Джазовые интерпретации любимых хитов

Люся Светлова, талантливая певица и актриса театра и кино, а также известный блогер, представляет свой новый проект «ДЖАЗонутые». В рамках данного проекта будут исполнены уникальные интерпретации известных русских хитов в интеллигентной джазовой обработке.

Важную роль в создании музыкальной атмосферы сыграет команда профессиональных музыкантов:

Владимир Луизо — клавиши,

— клавиши, Александр Родовский — гитара,

— гитара, Павел Корчагин — контрабас,

— контрабас, Илья Ягода — ударные,

— ударные, Сергей Шитов — кларнет.

Этот проект станет настоящим откровением для любителей джаза и русской музыки, предлагая свежий взгляд на привычные мелодии и текст. Приходите, чтобы насладиться музыкой в новом свете!