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Люся Светлова и ДЖАЗонутые
Киноафиша Люся Светлова и ДЖАЗонутые

Люся Светлова и ДЖАЗонутые

6+
Возраст 6+

О концерте

Джазовые интерпретации любимых хитов

Люся Светлова, талантливая певица и актриса театра и кино, а также известный блогер, представляет свой новый проект «ДЖАЗонутые». В рамках данного проекта будут исполнены уникальные интерпретации известных русских хитов в интеллигентной джазовой обработке.

Важную роль в создании музыкальной атмосферы сыграет команда профессиональных музыкантов:

  • Владимир Луизо — клавиши,
  • Александр Родовский — гитара,
  • Павел Корчагин — контрабас,
  • Илья Ягода — ударные,
  • Сергей Шитов — кларнет.

Этот проект станет настоящим откровением для любителей джаза и русской музыки, предлагая свежий взгляд на привычные мелодии и текст. Приходите, чтобы насладиться музыкой в новом свете!

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В других городах
Сентябрь
27 сентября воскресенье
19:30
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от 2500 ₽

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