Киноафиша Люся Светлова и ДЖАЗонутые

Люся Светлова и ДЖАЗонутые

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Проект «ДЖАЗонутые»: русские хиты в джазовом звучании

Люся Светлова — известная певица, актриса театра и кино, а также ведущая блогер, представляет свой новый музыкальный проект под названием «ДЖАЗонутые». В этом выступлении она предлагает публике уникальную интерпретацию любимых русских хитов в интеллигентной джазовой обработке.

О чем проект?

Проект «ДЖАЗонутые» — это не просто концерт. Это музыкальное путешествие, в котором классические русские песни оживают в новом, современном звучании. Люся Светлова соединяет элементы джаза с традиционными мотивами, создавая свежий и уникальный звук.

Советы для зрителей

Поскольку проект акцентирует внимание на интерпретации известных мелодий, вам обязательно стоит подготовиться: возможно, стоит вспомнить тексты ваших любимых песен! Также мы рекомендуем заранее изучить репертуар вечера, чтобы порадоваться знакомым мелодиям в новом исполнении.

Интересные факты

Знаете ли вы, что джаз как музыкальный жанр имеет корни в афроамериканской культуре и возник в начале XX века? «ДЖАЗонутые» раскрывает этот жанр с новой стороны, сочетая его с русской музыкальной традицией, что делает проект уникальным и запоминающимся.

Где и когда

Выступление состоится в уютном зале [название зала] [дата и время]. Рекомендуем приобрести билеты заранее, так как интерес к мероприятию вызывает большой ажиотаж.

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой джаза и обновленными русскими хитами в исполнении Люсы Светловой!

В других городах

Санкт-Петербург, 16 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

