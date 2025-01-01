Люся Светлова и ДЖАЗонутые

Музыка, которая объединяет: новый проект Люси Светловой

Люся Светлова, талантливая певица, актриса театра и кино, а также известный блогер, представляет свой новый музыкальный проект «ДЖАЗонутые». В этом уникальном шоу она предлагает зрителям насладиться любимыми русскими хитами в свежей и интеллигентной джазовой обработке.

Погружение в мир джаза

Проект «ДЖАЗонутые» — это не просто концерт, а эмоциональное путешествие, в котором классика русской музыки обретает новую жизнь. Бескомпромиссные и яркие интерпретации известных мелодий позволяют зрителям по-новому взглянуть на родные песни, спетые с изюминкой джаза.

Значимые подробности

Люся Светлова не только исполняет музыку, но и делится историями из своей жизни, связанными с каждым из хитов. Это создает особую атмосферу, позволяя зрителям глубже прочувствовать каждую нотку. В программе ожидаются такие знаковые песни как «Подмосковные вечера», «Калинка» и многие другие, которые будут звучать в новых аранжировках.

Когда и где

Премьера проекта состоится в уютном зале Московского театра, где публика сможет насладиться уникальным звучанием и атмосферой джазового вечера. Не упустите возможность стать частью этого театрализованного музыкального события!

Присоединяйтесь к Люсе Светловой и ее команде «ДЖАЗонутые» и позвольте музыке свести сердца вместе!