Люся Светлова и ДЖАЗонутые
Билеты от 2000₽
Киноафиша Люся Светлова и ДЖАЗонутые

Люся Светлова и ДЖАЗонутые

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет: новый проект Люси Светловой

Люся Светлова, талантливая певица, актриса театра и кино, а также известный блогер, представляет свой новый музыкальный проект «ДЖАЗонутые». В этом уникальном шоу она предлагает зрителям насладиться любимыми русскими хитами в свежей и интеллигентной джазовой обработке.

Погружение в мир джаза

Проект «ДЖАЗонутые» — это не просто концерт, а эмоциональное путешествие, в котором классика русской музыки обретает новую жизнь. Бескомпромиссные и яркие интерпретации известных мелодий позволяют зрителям по-новому взглянуть на родные песни, спетые с изюминкой джаза.

Значимые подробности

Люся Светлова не только исполняет музыку, но и делится историями из своей жизни, связанными с каждым из хитов. Это создает особую атмосферу, позволяя зрителям глубже прочувствовать каждую нотку. В программе ожидаются такие знаковые песни как «Подмосковные вечера», «Калинка» и многие другие, которые будут звучать в новых аранжировках.

Когда и где

Премьера проекта состоится в уютном зале Московского театра, где публика сможет насладиться уникальным звучанием и атмосферой джазового вечера. Не упустите возможность стать частью этого театрализованного музыкального события!

Присоединяйтесь к Люсе Светловой и ее команде «ДЖАЗонутые» и позвольте музыке свести сердца вместе!

22 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽
26 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:00 от 2000 ₽

