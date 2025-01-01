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Люся Светлова и ДЖАЗонутые
Киноафиша Люся Светлова и ДЖАЗонутые

Люся Светлова и ДЖАЗонутые

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новый проект Люси Светловой: «ДЖАЗонутые»

Люся Светлова, известная певица, актриса театра и кино, а также популярный блогер, готовит для зрителей нечто особенное. В своем новом проекте «ДЖАЗонутые» она представит любимые русские хиты в изысканной джазовой интерпретации.

Когда и где?

Премьера состоится в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Это место славится своей атмосферой и высоким уровнем исполнения, что делает его идеальной площадкой для такого творческого эксперимента.

Что ожидать от концерта?

«ДЖАЗонутые» — это не просто концерт, а целое музыкальное путешествие. Люся Светлова и её команда обещают удивить зрителей новыми аранжировками известных мелодий. Погружение в мир джаза позволит услышать знакомые композиции с совершенно другой стороны и открыть для себя новые грани любимых песен.

Почему стоит посетить?

Это уникальная возможность насладиться музыкой в исполнении талантливых артистов и провести вечер в живой атмосфере джазового клуба. Кроме того, проект «ДЖАЗонутые» обещает стать важным событием для всех любителей музыки и театра, ведь Люся Светлова — яркая личность, способная привнести свежий взгляд в классические произведения.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Следите за анонсами и готовьтесь к незабываемому вечеру.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

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