Люся Светлова и ДЖАЗонутые

Новый проект Люси Светловой: «ДЖАЗонутые»

Люся Светлова, известная певица, актриса театра и кино, а также популярный блогер, готовит для зрителей нечто особенное. В своем новом проекте «ДЖАЗонутые» она представит любимые русские хиты в изысканной джазовой интерпретации.

Когда и где?

Премьера состоится в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Это место славится своей атмосферой и высоким уровнем исполнения, что делает его идеальной площадкой для такого творческого эксперимента.

Что ожидать от концерта?

«ДЖАЗонутые» — это не просто концерт, а целое музыкальное путешествие. Люся Светлова и её команда обещают удивить зрителей новыми аранжировками известных мелодий. Погружение в мир джаза позволит услышать знакомые композиции с совершенно другой стороны и открыть для себя новые грани любимых песен.

Почему стоит посетить?

Это уникальная возможность насладиться музыкой в исполнении талантливых артистов и провести вечер в живой атмосфере джазового клуба. Кроме того, проект «ДЖАЗонутые» обещает стать важным событием для всех любителей музыки и театра, ведь Люся Светлова — яркая личность, способная привнести свежий взгляд в классические произведения.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Следите за анонсами и готовьтесь к незабываемому вечеру.