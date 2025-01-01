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Люся Махова. Акустика
Киноафиша Люся Махова. Акустика

Люся Махова. Акустика

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Люся Махова: Акустика в баре Дуглас

Приглашаем вас на уникальный акустический концерт Люси Маховой, который состоится в уютном баре Дуглас. Этот вечер обещает стать незабываемым путешествием в мир музыки и эмоций.

Что ожидать

Люся Махова — талантливая певица и композитор, известная своим уникальным стилем, который сочетает элементы фолка и поп-музыки. Ее тексты пронизаны глубокими чувствами и личными историями, что делает каждое выступление поистине запоминающимся.

Интересные факты

  • Люся начала свою карьеру в 2015 году и с тех пор выпустила несколько успешных альбомов.
  • Ее песни часто звучат на радиостанциях и в плейлистах популярных музыкальных платформ.
  • Концерты Люси Маховой привлекают зрителей своей интимной атмосферой и непосредственным общением с аудиторией.

Не упустите возможность насладиться талантом Люси Маховой в баре Дуглас! Ждем вас на акустическом вечере!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 ноября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
20:00 от 700 ₽

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