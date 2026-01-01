Люмос. Саундтрек-концерт при 1000 свечей

Музыкальные огни кино: саундтрек-концерт при 1000 свечей

В Большом зале Пермской краевой филармонии состоится уникальный концерт под названием «Саундтрек при 1000 свечей». На одной сцене соединятся музыка из известных фильмов и чарующая атмосфера полного погружения в мир кинокласики.

Музыка, которая пишет историю

Солисты Lumos Concerts исполнят ненавязчивую, но мощную музыку, присущую таким культовым фильмам как «Пираты Карибского моря», «Интерстеллар», «Список Шиндлера», «1+1», «Ла-ла-лэнд» и многим другим. Эти мелодии не просто сопровождают кадры, они создают эмоциональный фон, который остается в памяти зрителей надолго.

Что вас ожидает

Концерт пройдет в практически полной темноте, освещенной лишь плавным светом 1000 свечей, что добавит событию особую магию. Вы сможете ощутить величие звучания органа Дэви Джонса из «Пиратов Карибского моря», а также вместе с музыкой «Интерстеллара» раскрыть тайны вселенной. Не оставит равнодушным и пронзительное скрипичное соло из «Списка Шиндлера».

Это не просто концерт, а возможность вспомнить любимые моменты из кино под непревзойденные звуки. Это мероприятие понравится как любителям кино, так и поклонникам классической музыки. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!