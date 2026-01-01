Спектакль «Люксембургский сад» в БДТ Товстоногова

В Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова пройдет спектакль по пьесе Александра и Льва Шаргородских «Второй закон Джаги-Янкелевича». Этот лирический комедийный рассказ о жизни эмигрантов покорит сердца зрителей.

Главный герой, сыгранный Георгием Штилем, — Янкелевич, одинокий эмигрант, который после отъезда из СССР обосновался в Париже. Жизнь его неожиданно оборачивается почти детективной историей. Его кредо: «Пока возможно — живите весело». На сцене также выступят молодые артисты БДТ, что добавит спектаклю свежести и энергии.

Премьера спектакля состоялась в марте 2017 года и приурочена к 85-летию народного артиста России Георгия Антоновича Штиля. Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит лирические комедии и истории о жизни эмигрантов.