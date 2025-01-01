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Людовико Эйнауди в сиянии свечей
Киноафиша Людовико Эйнауди в сиянии свечей

Людовико Эйнауди в сиянии свечей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер музыки Людовико Эйнауди в сиянии свечей

Компания «Вселенная Классики» приглашает вас на уникальный вечер, посвящённый творчеству знаменитого композитора Людовико Эйнауди. Это событие пройдет в атмосфере свечного света и живого звучания фортепиано.

Музыка, трогающая душу

Музыка Эйнауди, подобно поверхности воды, спокойна, но стоит лишь прикоснуться — и возникает движение. Она не требует усилий, но требует тончайшего внимания к моменту, к дыханию. Каждая нота здесь — как движение света, без резких контрастов и желания казаться. Это медленное приближение к тишине внутри.

Исполнители вечера

На концерте 26 июля выступит Трио «AmariTrio» — музыкальный коллектив виртуозов, лауреатов множества международных фестивалей и конкурсов. В состав трио входят:

  • Марина Николя (фортепиано) — талантливая пианистка из Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов в Италии и Сицилии. Она является стипендиаткой Фонда Министерства культуры России и активно выступает как солистка в театрах Санкт-Петербурга.
  • Мария Болтовская (скрипка) — выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и лауреат международных конкурсов. Участвовала в мастер-классах в Германии, Москве и Санкт-Петербурге, а также ведет активную концертную деятельность.
  • Антон Борисов (скрипка) — также выпускник консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и лауреат международных конкурсов. Артист АСО СПб Филармонии им. Д. Шостаковича, активно выступает на различных сценах.

Билеты и особенности

Билеты на мероприятие приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой музыки Людовико Эйнауди и погрузиться в мир звуков, которые будут окутывать вас в течение всего вечера.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
20:00 от 799 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
18:00 от 799 ₽

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