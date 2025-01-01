Людовико Эйнауди в сиянии свечей

Компания «Вселенная Классики» приглашает вас на уникальный вечер, посвящённый творчеству знаменитого композитора Людовико Эйнауди. Это событие пройдет в атмосфере свечного света и живого звучания фортепиано.
Музыка Эйнауди, подобно поверхности воды, спокойна, но стоит лишь прикоснуться — и возникает движение. Она не требует усилий, но требует тончайшего внимания к моменту, к дыханию. Каждая нота здесь — как движение света, без резких контрастов и желания казаться. Это медленное приближение к тишине внутри.
На концерте 26 июля выступит Трио «AmariTrio» — музыкальный коллектив виртуозов, лауреатов множества международных фестивалей и конкурсов. В состав трио входят:
Билеты на мероприятие приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой музыки Людовико Эйнауди и погрузиться в мир звуков, которые будут окутывать вас в течение всего вечера.