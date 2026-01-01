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Людовико Эйнауди. Simple Music Ensemble
Билеты от 1200₽
Киноафиша Людовико Эйнауди. Simple Music Ensemble

Людовико Эйнауди. Simple Music Ensemble

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте

Концерт Simple Music Ensemble в Доме музыки

В Доме музыки в Москве выступит Simple Music Ensemble — студия камерной музыки, исполняющая произведения итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди. Эйнауди известен своими медитативными и минималистичными композициями, а также музыкальными работами для известных фильмов, таких как «1+1», «Черный лебедь» и телевизионных мини-сериалов, включая «Доктор Живаго». В программе концерта — как популярные треки Эйнауди, такие как «Experience» и «Una Mattina», так и менее известные произведения.

Состав ансамбля

Simple Music Ensemble выступит в составе:

  • Иван Соколов, фортепиано
  • Анна Янова, скрипка
  • Данил Падилов, скрипка
  • Валентин Кочетков, ударные
  • Гагик Макичян, виолончель
  • Григорий Волков, валторна

Программа концерта

В программе:

  • Elements
  • Experience
  • Divenire
  • Una Mattina
  • Fly
  • Indaco
  • Lady Labyrinth
  • Primavera
  • The Path of the Fossils
  • Choros

Simple Music Ensemble — это живое исполнение мировых хитов неоклассики! Музыканты ансамбля представят уникальную коллекцию всемирно известных сочинений культового современного композитора Людовико Эйнауди.

Эйнауди, великий итальянский экспериментатор, виртуозно балансирует между классикой и современной музыкой. Он завоевал грандиозную популярность как автор саундтреков к фильмам «1+1», «Черный лебедь», «Я все еще здесь», «Мамочка» и многим другим, покоряя мир завораживающе прекрасной музыкой.

Концерт Simple Music Ensemble всегда представляет собой концептуальное масштабное шоу, поражающее способностью музыкантов вызывать сильнейший эмоциональный отклик у каждого зрителя. Артисты ансамбля, работая в оркестрах Теодора Курентзиса, Большого театра России, Центрального военного оркестра и других знаменитых коллективов, обладают яркими индивидуальностями и неповторимыми интонациями.

В программе возможны изменения.

Купить билет на концерт Людовико Эйнауди. Simple Music Ensemble

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Февраль
18 февраля четверг
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 1200 ₽

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