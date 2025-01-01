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Билеты
Людовико Эйнауди: неоклассика при свечах
Билеты от 999₽
Киноафиша Людовико Эйнауди: неоклассика при свечах

Людовико Эйнауди: неоклассика при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 999₽

О концерте/спектакле

Фортепианный концерт 

Приглашаем вас на незабываемый фортепианный концерт Людовико Эйнауди, который пройдет в концертном зале музея А. С. Пушкина. В этом удивительном пространстве с прекрасной акустикой и чарующей атмосферой прозвучат самые известные произведения величайшего композитора, собранные в одной уникальной программе.

Этот концерт обещает стать источником вдохновения и эмоционального откровения. Нежное и теплое освещение свечей добавит вечеру нотку загадочности и романтики. Подарите себе и близким праздничное настроение, фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!

Информация о концерте

Вход в концертный зал осуществляется с Хрущевского переулка. Обратите внимание, что билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Исполнители

Антон Яшкин — известный пианист-виртуоз, выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Он учился у Заслуженной артистки РФ, профессора Натальи Владимировны Трулль. Антон — лауреат IX Международного конкурса пианистов имени Ференца Листа (Веймар-Байройт, Германия). Он активно сотрудничает с Петербургским филармоническим оркестром и Балтийским Национальным оркестром, а также ведет активную концертную деятельность как в России, так и за рубежом.

Лев Терсков — известный пианист-виртуоз, ученик Заслуженного деятеля искусств РФ, профессора М. С. Лебензон. Он является стипендиатом Фонда М. Ростроповича, Правительства РФ и премии Президента РФ. Лев — лауреат и призер множества Всероссийских и Международных конкурсов. В своей карьере он работал с такими дирижерами, как И. Шпиллер, В. Рылов, П. Е. Бушков, Кожи Кавамото, Д. Ситковецкий, Георгиос Балатсинос и А. Шахмаметьев. Также он активно выступает как в России, так и за рубежом.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15:00 от 1399 ₽
3 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15:00 от 1099 ₽
16 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15:00 от 1099 ₽
31 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15:00 от 1099 ₽
21 сентября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15:00 от 1099 ₽
27 сентября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15:00 от 1099 ₽
3 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
10 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
19 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15:00 от 1099 ₽
25 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17:00 от 1099 ₽

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