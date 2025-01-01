Людовико Эйнауди: неоклассика при свечах

Фортепианный концерт

Приглашаем вас на незабываемый фортепианный концерт Людовико Эйнауди, который пройдет в концертном зале музея А. С. Пушкина. В этом удивительном пространстве с прекрасной акустикой и чарующей атмосферой прозвучат самые известные произведения величайшего композитора, собранные в одной уникальной программе.

Этот концерт обещает стать источником вдохновения и эмоционального откровения. Нежное и теплое освещение свечей добавит вечеру нотку загадочности и романтики. Подарите себе и близким праздничное настроение, фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!

Информация о концерте

Вход в концертный зал осуществляется с Хрущевского переулка. Обратите внимание, что билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Исполнители

Антон Яшкин — известный пианист-виртуоз, выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Он учился у Заслуженной артистки РФ, профессора Натальи Владимировны Трулль. Антон — лауреат IX Международного конкурса пианистов имени Ференца Листа (Веймар-Байройт, Германия). Он активно сотрудничает с Петербургским филармоническим оркестром и Балтийским Национальным оркестром, а также ведет активную концертную деятельность как в России, так и за рубежом.

Лев Терсков — известный пианист-виртуоз, ученик Заслуженного деятеля искусств РФ, профессора М. С. Лебензон. Он является стипендиатом Фонда М. Ростроповича, Правительства РФ и премии Президента РФ. Лев — лауреат и призер множества Всероссийских и Международных конкурсов. В своей карьере он работал с такими дирижерами, как И. Шпиллер, В. Рылов, П. Е. Бушков, Кожи Кавамото, Д. Ситковецкий, Георгиос Балатсинос и А. Шахмаметьев. Также он активно выступает как в России, так и за рубежом.