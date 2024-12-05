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Билеты
Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах
Билеты от 999₽
Киноафиша Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах

Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 999₽

О концерте/спектакле

Уникальная музка в концертном зале музея им. Н. А. Островского

Приглашаем вас насладиться уникальной атмосферой концерта Людовико Эйнауди в замечательном концертном зале музея им. Н. А. Островского. В этом вечере будет сочетаться неоклассика, магия свечей и чудесная акустика. Вас ожидают самые известные произведения Людовико Эйнауди, собранные в одной программе, которая оставит незабываемое впечатление и подарит эмоциональное откровение.

Вдохновение и атмосфера
Зал, украшенный красивыми свечами, наполнится теплым и загадочным светом, создавая идеальные условия для восприятия неоклассической музыки. Этот концерт станет источником вдохновения и поможет почувствовать магию каждого произведения.

Место проведения и билеты
Концерт пройдет на 3 этаже музея им. Н. А. Островского, в здании, где нет лифта. Билеты приобретаются на каждого зрителя, вне зависимости от возраста. Этот вечер подарит вам не только живую музыку, но и атмосферу, полную романтики и праздничного настроения.

Не упустите шанс
Подарите себе и своим близким невероятные эмоции и незабываемые впечатления в этот особенный вечер!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
17:00 от 999 ₽
17 августа
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
17:00 от 999 ₽

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5 декабря 2024 06:00
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