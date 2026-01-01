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Людовико Эйнауди: Неоклассика при свечах
Киноафиша Людовико Эйнауди: Неоклассика при свечах

Людовико Эйнауди: Неоклассика при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Фортепианный концерт Людовико Эйнауди

Приглашаем вас на незабываемый фортепианный концерт Людовико Эйнауди! Это уникальное событие пройдет в концертном зале собора св. Петра и Павла (Петрикирхе) и подарит вам возможность насладиться чарующей атмосферой и великолепной акустикой.

Музыка, полная эмоций

На концерте прозвучат самые известные произведения одного из величайших композиторов современности. Эта программа станет настоящим источником вдохновения и эмоционального откровения. Погружение в мир музыки Эйнауди обещает стать особенным переживанием для каждого зрителя.

Атмосфера волшебства

Красивое свечное освещение добавит вечеру нотку загадочности и романтики. Это идеальное время, чтобы насладиться музыкой в компании близких и подарить себе фейерверк эмоций и незабываемые впечатления.

Исполнитель

Концерт представит Александр Абердин — пианист-виртуоз и ученик заслуженного артиста РФ, профессора Владимира Валерьевича Мищука из Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Александр является лауреатом множества международных и всероссийских конкурсов, в том числе:

  • Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» (Москва, 2019)
  • Всероссийский конкурс-фестиваль «ПИАНОФОРУМ» (Казань, 2019)
  • IV международный конкурс пианистов им. С. Нейгауза (Челябинск, 2021)

В настоящее время он активно выступает на концертах, радуя зрителей своим мастерством.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Людовико Эйнауди: Неоклассика при свечах

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