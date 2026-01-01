Людовико Эйнауди: Неоклассика при свечах

Приглашаем вас на незабываемый фортепианный концерт Людовико Эйнауди! Это уникальное событие пройдет в концертном зале собора св. Петра и Павла (Петрикирхе) и подарит вам возможность насладиться чарующей атмосферой и великолепной акустикой.
На концерте прозвучат самые известные произведения одного из величайших композиторов современности. Эта программа станет настоящим источником вдохновения и эмоционального откровения. Погружение в мир музыки Эйнауди обещает стать особенным переживанием для каждого зрителя.
Красивое свечное освещение добавит вечеру нотку загадочности и романтики. Это идеальное время, чтобы насладиться музыкой в компании близких и подарить себе фейерверк эмоций и незабываемые впечатления.
Концерт представит Александр Абердин — пианист-виртуоз и ученик заслуженного артиста РФ, профессора Владимира Валерьевича Мищука из Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Александр является лауреатом множества международных и всероссийских конкурсов, в том числе:
В настоящее время он активно выступает на концертах, радуя зрителей своим мастерством.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!