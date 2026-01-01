Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах
0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О концерте

Концерт неоклассической музыки в Екатеринбурге

Компания «Вселенная Классики» приглашает вас на концерт «Людовико Эйнауди: Неоклассика при свечах», который пройдет в концертном зале культурного центра «Урал».

В этот вечер зал наполнится мягким светом свечей и музыкой, где тишина звучит так же глубоко, как и ноты. Фортепиано и струнные раскроют музыку Людовико Эйнауди — минималистичную и тонкую, будто написанную между словами. Здесь важны не только мелодии, но и паузы, в которых можно услышать себя.

Исполнители вечера — Антон Коновалов и Наталья Часс, участники трио «Aurora», — выпускники Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского. Они являются лауреатами международных конкурсов и участниками престижных фестивалей. Каждое исполнение будет живым, дышащим и полным тончайших оттенков.

Это не просто концерт, а встреча с тишиной и эмоциями, которые обычно прячутся внутри. Концерт понравится любителям неоклассической музыки и ценителям тонких эмоциональных оттенков.

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Важно! В программе концерта и составе артистов возможны изменения.

Август
22 августа суббота
18:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 599 ₽

