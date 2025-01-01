Меню
Людовико Эйнауди: Неоклассика при свечах
Билеты от 1199₽
6+
Возраст 6+
О концерте

Фортепианный концерт «Людовико Эйнауди: неоклассика при свечах»

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на уникальный фортепианный концерт в концертном зале Галереи Ильи Глазунова. Вас ждёт вечер, наполненный чарующими мелодиями Людовико Эйнауди, одного из величайших композиторов нашего времени.

Атмосфера вдохновения

Красивое освещение от свечей создаст атмосферу загадочности и романтики, а удивительная акустика зала позволит погрузиться в мир неоклассической музыки. Этот концерт обещает стать источником вдохновения и эмоционального откровения, где вы сможете насладиться самыми известными произведениями композитора.

Информация для зрителей

Обратите внимание на следующее:

  • В партере действует свободная рассадка.
  • Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.
  • Важно! В составе артистов возможны изменения.

Исполнители

24 октября:

  • Антон Яшкин (фортепиано) - известный пианист-виртуоз, выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского, лауреат IX Международного конкурса пианистов имени Ференца Листа.
  • Наталья Унанова (скрипка) - выпускница государственной классической Академии им. Маймонида и приглашенная артистка Московского государственного симфонического оркестра.
  • Ольга Зозуля (виолончель) - победительница престижных конкурсов и руководитель ансамбля «Capriccio».

21 ноября:

  • Ольга Рапацевич (фортепиано) - лауреат международных конкурсов и участница программ «Дома музыки».
  • Мария Трусова (скрипка) - солистка оркестра «Globalis», лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Подарите себе и близким этот праздничный вечер, полный фейерверков эмоций и незабываемых впечатлений!

Январь
22 января четверг
19:00
Галерея Ильи Глазунова Москва, Волхонка, 13
от 1199 ₽

