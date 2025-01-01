Фортепианный концерт «Людовико Эйнауди: неоклассика при свечах»

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на уникальный фортепианный концерт в концертном зале Галереи Ильи Глазунова. Вас ждёт вечер, наполненный чарующими мелодиями Людовико Эйнауди, одного из величайших композиторов нашего времени.

Атмосфера вдохновения

Красивое освещение от свечей создаст атмосферу загадочности и романтики, а удивительная акустика зала позволит погрузиться в мир неоклассической музыки. Этот концерт обещает стать источником вдохновения и эмоционального откровения, где вы сможете насладиться самыми известными произведениями композитора.

Информация для зрителей

Обратите внимание на следующее:

В партере действует свободная рассадка.

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Важно! В составе артистов возможны изменения.

Исполнители

24 октября:

Антон Яшкин (фортепиано) - известный пианист-виртуоз, выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского, лауреат IX Международного конкурса пианистов имени Ференца Листа.

- известный пианист-виртуоз, выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского, лауреат IX Международного конкурса пианистов имени Ференца Листа. Наталья Унанова (скрипка) - выпускница государственной классической Академии им. Маймонида и приглашенная артистка Московского государственного симфонического оркестра.

- выпускница государственной классической Академии им. Маймонида и приглашенная артистка Московского государственного симфонического оркестра. Ольга Зозуля (виолончель) - победительница престижных конкурсов и руководитель ансамбля «Capriccio».

21 ноября:

Ольга Рапацевич (фортепиано) - лауреат международных конкурсов и участница программ «Дома музыки».

- лауреат международных конкурсов и участница программ «Дома музыки». Мария Трусова (скрипка) - солистка оркестра «Globalis», лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Подарите себе и близким этот праздничный вечер, полный фейерверков эмоций и незабываемых впечатлений!