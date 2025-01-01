Меню
Людовико Эйнауди: неоклассика при свечах
Киноафиша Людовико Эйнауди: неоклассика при свечах

Людовико Эйнауди: неоклассика при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Компания «Вселенная классики» приглашает на органный концерт «Людовико Эйнауди: Неоклассика при свечах»

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на органный концерт «Людовико Эйнауди: Неоклассика при свечах», который пройдет в пространстве DKRT. Это уникальное событие обещает стать источником вдохновения и эмоционального откровения для всех гостей.

Чарующая атмосфера и великолепная акустика

В зале, оформленном свечами, вы сможете насладиться самыми известными произведениями величайшего композитора Людовико Эйнауди. Нежное и теплое освещение создаст особую романтическую атмосферу, добавив вечеру ноту загадочности.

Подарок для себя и близких

Подарите себе и своим близким праздничное настроение, фейерверк эмоций и незабываемые впечатления! Также обратите внимание на то, что билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Интересные факты о концерте

Для исполнения произведений будет использован электронный орган марки Viscount. Обратите внимание, что в составе артистов возможны изменения, поэтому следите за обновлениями.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир неоклассической музыки под светом свечей!

Январь
3 января суббота
14:00
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
от 699 ₽
5 января понедельник
16:00
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
от 699 ₽

