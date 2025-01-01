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Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах
Киноафиша Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах

Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах»

Компания «Вселенная Классики» приглашает вас на уникальный концерт «Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах», который состоится в концертном зале Дворца культуры Железнодорожников.

Волнение музыки и атмосфера свечей

В этот вечер зал наполнится мягким светом свечей и волшебством музыки. Музыка Людовико Эйнауди — это минимализм, который затрагивает самые глубокие чувства. Его произведения звучат так, будто написаны между словами, а паузы позволяют слушателям услышать собственные мысли и эмоции.

Живое исполнение и тончайшие нюансы

Каждое исполнение — это живое, дышащее искусство, полное тончайших оттенков. Музыка Эйнауди — это не только ноты, но и пространство для размышлений, где легко остаться наедине с собой или ощутить близость дорогого человека.

Билеты и информация

Билеты на концерт доступны для всех зрителей, независимо от возраста. Не упустите возможность погрузиться в мир неоклассики и насладиться вечером, наполненным волшебством и тишиной.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 4 декабря
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 599 ₽

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