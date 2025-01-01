Людовико Эйнауди и Ханс Циммер: магия неоклассики и романтика свечей

Концерт неоклассики при свечах в Москве

Приглашаем вас посетить концерт, ставший уже легендарным среди москвичей и жителей других городов России! Вас ждет чудесная музыка Людовико Эйнауди и Ханса Циммера, звучащая в волшебном мерцании сотен свечей. Исполнитель — известный пианист-виртуоз Сергей Арцибашев, один из самых талантливых российских музыкантов, представитель замечательной творческой династии и победитель престижных международных конкурсов.

Музыка Эйнауди и Циммера

Людовико Эйнауди — автор красивейших мечтательных мелодий, которые словно парят в космосе, избавляя вашу душу от тревоги и повседневности. Его произведения привлекают внимание миллионов слушателей по всему миру.

Что касается Ханса Циммера, то его музыка из фантастических фильмов, таких как «Интерстеллар», «Человек из стали», «Пираты Карибского моря» и «Тёмный рыцарь», известна и любимая зрителями всех возрастов. Эти яркие композиции помогают пробудить в каждом из нас скрытые возможности и почувствовать себя героем, способным на большие свершения.

Творческий подход Сергея Арцибашева

Сергей Арцибашев соединил в одну творческую концепцию аранжировки произведений столь разных по духу композиторов, в итоге получился на редкость захватывающий и вдохновляющий концерт. Слушатели и музыкальные эксперты отмечают удивительную способность пианиста полностью отдаваться музыке на каждом концерте, создавая завораживающие звуковые образы.

Благодаря его мастерству рояль превращается в настоящий оркестр, а на бис зрителей ждут незабываемые музыкальные сюрпризы!

Уникальная атмосфера концерта

Концерт пройдет в уютном зале в чарующей атмосфере при свечах и несомненно доставит радость слушателям всех возрастов!

Программа концерта

Людовико Эйнауди: Nuvole Bianche (из фильма «Астрал») Una mattina (из фильма «1+1») Due tramonti (из фильма «Я всё ещё здесь») Experience (из фильма «1+1») Fly (из фильма «1+1») Le onde (из фильма «Я всё ещё здесь») Giorni Dispari (из фильма «Нечетные дни») I Giorni (из фильма «Неприкасаемые»)

Ханс Циммер: Музыка из кинофильмов «Король Лев» (1994) Музыка из «Пиратов Карибского моря» (2017) «Интерстеллар» (2014) «Человек из стали» (2013) «Начало» (2010) «Тёмный рыцарь» (2008) «Гладиатор» (2000)



Аранжировки: Katherine Cordova, Patrik Pietschmann, Oscar Roman, Сергей Арцибашев.

Сергей Арцибашев — известный российский пианист-виртуоз, выпускник Московской Консерватории, победитель многих международных конкурсов и участник телевизионных проектов.

В программе возможны небольшие изменения.