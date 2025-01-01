Меню
Людовико Эйнауди и Ханс Циммер: магия неоклассики и романтика свечей
Билеты от 850₽
Киноафиша Людовико Эйнауди и Ханс Циммер: магия неоклассики и романтика свечей

Людовико Эйнауди и Ханс Циммер: магия неоклассики и романтика свечей

6+
Продолжительность 65 минут
Возраст 6+
Билеты от 850₽

О концерте/спектакле

Концерт неоклассики при свечах в Москве

Приглашаем вас посетить концерт, ставший уже легендарным среди москвичей и жителей других городов России! Вас ждет чудесная музыка Людовико Эйнауди и Ханса Циммера, звучащая в волшебном мерцании сотен свечей. Исполнитель — известный пианист-виртуоз Сергей Арцибашев, один из самых талантливых российских музыкантов, представитель замечательной творческой династии и победитель престижных международных конкурсов.

Музыка Эйнауди и Циммера

Людовико Эйнауди — автор красивейших мечтательных мелодий, которые словно парят в космосе, избавляя вашу душу от тревоги и повседневности. Его произведения привлекают внимание миллионов слушателей по всему миру.

Что касается Ханса Циммера, то его музыка из фантастических фильмов, таких как «Интерстеллар», «Человек из стали», «Пираты Карибского моря» и «Тёмный рыцарь», известна и любимая зрителями всех возрастов. Эти яркие композиции помогают пробудить в каждом из нас скрытые возможности и почувствовать себя героем, способным на большие свершения.

Творческий подход Сергея Арцибашева

Сергей Арцибашев соединил в одну творческую концепцию аранжировки произведений столь разных по духу композиторов, в итоге получился на редкость захватывающий и вдохновляющий концерт. Слушатели и музыкальные эксперты отмечают удивительную способность пианиста полностью отдаваться музыке на каждом концерте, создавая завораживающие звуковые образы.

Благодаря его мастерству рояль превращается в настоящий оркестр, а на бис зрителей ждут незабываемые музыкальные сюрпризы!

Уникальная атмосфера концерта

Концерт пройдет в уютном зале в чарующей атмосфере при свечах и несомненно доставит радость слушателям всех возрастов!

Программа концерта

  • Людовико Эйнауди:
    • Nuvole Bianche (из фильма «Астрал»)
    • Una mattina (из фильма «1+1»)
    • Due tramonti (из фильма «Я всё ещё здесь»)
    • Experience (из фильма «1+1»)
    • Fly (из фильма «1+1»)
    • Le onde (из фильма «Я всё ещё здесь»)
    • Giorni Dispari (из фильма «Нечетные дни»)
    • I Giorni (из фильма «Неприкасаемые»)
  • Ханс Циммер:
    • Музыка из кинофильмов «Король Лев» (1994)
    • Музыка из «Пиратов Карибского моря» (2017)
    • «Интерстеллар» (2014)
    • «Человек из стали» (2013)
    • «Начало» (2010)
    • «Тёмный рыцарь» (2008)
    • «Гладиатор» (2000)

Аранжировки: Katherine Cordova, Patrik Pietschmann, Oscar Roman, Сергей Арцибашев.

Сергей Арцибашев — известный российский пианист-виртуоз, выпускник Московской Консерватории, победитель многих международных конкурсов и участник телевизионных проектов.

В программе возможны небольшие изменения.

Купить билет на концерт Людовико Эйнауди и Ханс Циммер: магия неоклассики и романтика свечей

Помощь с билетами
Сентябрь
Октябрь
14 сентября воскресенье
17:15
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
18:45
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 850 ₽
21 сентября воскресенье
17:15
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
18:45
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
27 сентября суббота
17:15
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
18:45
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
28 сентября воскресенье
17:15
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
18:45
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
2 октября четверг
19:30
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
4 октября суббота
17:15
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
18:45
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
5 октября воскресенье
17:15
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
18:45
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
8 октября среда
19:30
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
11 октября суббота
17:15
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
18:45
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
12 октября воскресенье
17:15
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
18:45
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
15 октября среда
19:30
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
19 октября воскресенье
17:15
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
18:45
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
26 октября воскресенье
17:15
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
18:45
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽
28 октября вторник
19:30
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 950 ₽

