Людовико Эйнауди. HighTime Orchestra

8 октября в 19:00 камерный зал филармонии станет порталом в музыкальную вселенную Людовико Эйнауди — композитора, чьи мелодии говорят без слов. Приглашаем вас погрузиться в мир, где звук, свет и эмоции сливаются в единое полотно!
HighTime Orchestra представит программу, в которой неоклассика Эйнауди зазвучит по-новому. Вас ждут виртуозные аранжировки его ключевых произведений — от меланхоличного Una Mattina до пронзительного Experience. Все это будет усилено визуальным сопровождением на большом экране.
Это не просто концерт, а настоящее путешествие: от тихих размышлений у рояля до пульсации струнных и ритмов перкуссии, culminating в катарсисе.
Музыка — это способ прикоснуться к чему-то большему, чем мы сами, — говорит художественный руководитель Алексей Донской.
В этой программе я хотел объединить моменты, которые, как капли воды, отражают целый океан чувств. Здесь есть и тишина, и буря, и то, что остается между нот — ваши собственные воспоминания.
Успейте занять места — билеты на этот уникальный вечер раскупаются быстро. Ниже представлен список произведений, которые вы услышите:
Обратите внимание, возможны изменения в программе.