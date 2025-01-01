Меню
Людовико Эйнауди. HighTime Orchestra
6+
Музыкальное путешествие с Людовико Эйнауди

8 октября в 19:00 камерный зал филармонии станет порталом в музыкальную вселенную Людовико Эйнауди — композитора, чьи мелодии говорят без слов. Приглашаем вас погрузиться в мир, где звук, свет и эмоции сливаются в единое полотно!

Новая интерпретация неоклассики

HighTime Orchestra представит программу, в которой неоклассика Эйнауди зазвучит по-новому. Вас ждут виртуозные аранжировки его ключевых произведений — от меланхоличного Una Mattina до пронзительного Experience. Все это будет усилено визуальным сопровождением на большом экране.

Несравненное переживание

Это не просто концерт, а настоящее путешествие: от тихих размышлений у рояля до пульсации струнных и ритмов перкуссии, culminating в катарсисе. Музыка — это способ прикоснуться к чему-то большему, чем мы сами, — говорит художественный руководитель Алексей Донской. В этой программе я хотел объединить моменты, которые, как капли воды, отражают целый океан чувств. Здесь есть и тишина, и буря, и то, что остается между нот — ваши собственные воспоминания.

Не упустите возможность!

Успейте занять места — билеты на этот уникальный вечер раскупаются быстро. Ниже представлен список произведений, которые вы услышите:

  • Oltremare (solo) - 9:20
  • Waterways - 4:10
  • Una Mattina (solo) - 3:15
  • Orbits - 2:40
  • Fly - 3:30
  • Petricor (solo) - 4:45
  • Tu sei - 10:00
  • Life (solo) - 5:10
  • Nuvole Bianche - 6:20
  • Experience (solo) - 4:20
  • Primavera - 5:10
  • Nightbook - 5:20

Обратите внимание, возможны изменения в программе.

