Людовико Эйнауди. HighTime Orchestra

Музыкальное путешествие с Людовико Эйнауди

8 октября в 19:00 камерный зал филармонии станет порталом в музыкальную вселенную Людовико Эйнауди — композитора, чьи мелодии говорят без слов. Приглашаем вас погрузиться в мир, где звук, свет и эмоции сливаются в единое полотно!

Новая интерпретация неоклассики

HighTime Orchestra представит программу, в которой неоклассика Эйнауди зазвучит по-новому. Вас ждут виртуозные аранжировки его ключевых произведений — от меланхоличного Una Mattina до пронзительного Experience. Все это будет усилено визуальным сопровождением на большом экране.

Несравненное переживание

Это не просто концерт, а настоящее путешествие: от тихих размышлений у рояля до пульсации струнных и ритмов перкуссии, culminating в катарсисе. Музыка — это способ прикоснуться к чему-то большему, чем мы сами, — говорит художественный руководитель Алексей Донской. В этой программе я хотел объединить моменты, которые, как капли воды, отражают целый океан чувств. Здесь есть и тишина, и буря, и то, что остается между нот — ваши собственные воспоминания.

Не упустите возможность!

Успейте занять места — билеты на этот уникальный вечер раскупаются быстро. Ниже представлен список произведений, которые вы услышите:

Oltremare (solo) - 9:20

Waterways - 4:10

Una Mattina (solo) - 3:15

Orbits - 2:40

Fly - 3:30

Petricor (solo) - 4:45

Tu sei - 10:00

Life (solo) - 5:10

Nuvole Bianche - 6:20

Experience (solo) - 4:20

Primavera - 5:10

Nightbook - 5:20

Обратите внимание, возможны изменения в программе.