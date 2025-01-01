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Людовико Эйнауди. HighTime Orchestra
Билеты от 1750₽
Киноафиша Людовико Эйнауди. HighTime Orchestra

Людовико Эйнауди. HighTime Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 1750₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Людовико Эйнауди в оранжерее ВДНХ

21 февраля в 20:00 в тропической оранжерее ВДНХ пройдет уникальный концерт, на котором прозвучат шедевры итальянского композитора Людовико Эйнауди. В исполнении одного из самых популярных современных оркестров, HighTime Orchestra, посетители смогут насладиться как известными мелодиями, так и новыми произведениями мастера.

Волшебные мелодии Эйнауди

Людовико Эйнауди — это не только автор музыки, способной тронуть душу, но и композитор, чьи произведения стали саундтреками к культовым фильмам. В программе концерта ожидаются такие знаменитые композиции, как:

  • Fly
  • Experience
  • Una Mattina
  • Divenire

Каждая из этих мелодий по-своему уникальна и обладает способностью создавать атмосферу, в которой время останавливается. От воздушных и чувственных до проникновенных и волнующих — музыка Эйнауди оставляет незабываемые впечатления.

Не упустите возможность

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события! Концерт станет прекрасной возможностью погрузиться в мир эмоций и красоты, которые предлагает музыка Людовико Эйнауди. Билеты уже в продаже, спешите приобрести их, чтобы насладиться этим незабываемым вечером!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
19:00 от 1750 ₽

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