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Людмила Сваровская, Алексей Подымкин, Алексей Беккер. 1+2=Джаз
Билеты от 1000₽
Киноафиша Людмила Сваровская, Алексей Подымкин, Алексей Беккер. 1+2=Джаз

Людмила Сваровская, Алексей Подымкин, Алексей Беккер. 1+2=Джаз

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Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальная магия: «1+2=Джаз» с Людмилой Сваровской и друзьями

Приглашаем вас на уникальный концерт «1+2=Джаз», где соединяются таланты трех выдающихся музыкантов: Людмилы Сваровской (вокал), Алексея Подымкина (фортепиано) и Алексея Беккера (фортепиано).

Творческое трио

Каждый из участников этого фортепианного дуэта привносит в музыку свою неповторимую индивидуальность. Людмила Сваровская — известная джазовая певица, а Алексей Подымкин и Алексей Беккер — мастера фортепианного исполнения, чья карьера формировалась под влиянием как классической, так и джазовой традиций.

Музыкальные сюжеты

На сцене трио создаст множество увлекательных музыкальных сюжетов, погружая зрителей в мир различных культур. Их импровизации очаровывают своей эмоциональной глубиной и искренностью, даря слушателям незабываемые моменты.

Что вас ждет?

В программе концерта — современные романсы, изысканные джазовые баллады, яркие хиты золотой эры свинга, а также жемчужины латиноамериканского и европейского джаза. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для любителей хорошей музыки!

Не упустите возможность насладиться живым исполнением и погрузиться в атмосферу музыкального совершенства!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1000 ₽

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