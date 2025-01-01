Людмила Сваровская, Алексей Подымкин, Алексей Беккер. 1+2=Джаз

Музыкальная магия: «1+2=Джаз» с Людмилой Сваровской и друзьями

Приглашаем вас на уникальный концерт «1+2=Джаз», где соединяются таланты трех выдающихся музыкантов: Людмилы Сваровской (вокал), Алексея Подымкина (фортепиано) и Алексея Беккера (фортепиано).

Творческое трио

Каждый из участников этого фортепианного дуэта привносит в музыку свою неповторимую индивидуальность. Людмила Сваровская — известная джазовая певица, а Алексей Подымкин и Алексей Беккер — мастера фортепианного исполнения, чья карьера формировалась под влиянием как классической, так и джазовой традиций.

Музыкальные сюжеты

На сцене трио создаст множество увлекательных музыкальных сюжетов, погружая зрителей в мир различных культур. Их импровизации очаровывают своей эмоциональной глубиной и искренностью, даря слушателям незабываемые моменты.

Что вас ждет?

В программе концерта — современные романсы, изысканные джазовые баллады, яркие хиты золотой эры свинга, а также жемчужины латиноамериканского и европейского джаза. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для любителей хорошей музыки!

Не упустите возможность насладиться живым исполнением и погрузиться в атмосферу музыкального совершенства!