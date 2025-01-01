Меню
Людмила Гурченко. Концерт к 90-летию легендарной актрисы
Людмила Гурченко. Концерт к 90-летию легендарной актрисы

Людмила Гурченко. Концерт к 90-летию легендарной актрисы

6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в честь Людмилы Гурченко

Дорогие друзья! В честь знаменательной даты — 90-летия со дня рождения несравненной Людмилы Гурченко — мы представляем уникальный музыкальный вечер, созданный по авторской программе Аллы Зохиной. Это будет особенный вечер, наполненный любимыми песнями, яркими номерами и незабываемыми моментами из жизни великой актрисы.

Программа вечера

Вас ждёт настоящее музыкальное путешествие по творческой биографии Людмилы Марковны, включающее:

  • Знаменитые композиции из кинофильмов в новом звучании
  • Авторские аранжировки любимых песен
  • Драматические миниатюры, рассказывающие о жизни актрисы
  • Яркие музыкальные номера в исполнении талантливых артистов

Уникальность концерта

Уникальность вечера заключается в новаторском подходе к каждому номеру — никаких шаблонных решений! Каждый номер — это отдельная история, наполненная глубоким смыслом и эмоциями.

Дань уважения

Этот концерт — не просто музыкальное событие, но и дань уважения и любви к творчеству Людмилы Гурченко. Каждый номер программы пропитан глубоким уважением к её таланту и памяти.

Присоединяйтесь к нам

Не упустите возможность стать частью этого особенного вечера и окунуться в мир музыки, который так любила Людмила Марковна. Приходите почтить её память и насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых артистов!

Участники концерта

Вечер порадует выступлениями:

  • Алла Рид
  • Эмиль Кадыров
  • Софья Онопченко
  • Селим Аляхаров
  • Иделия Мухаметзянова
  • Михаил Манзон
  • Инна Рудник
  • Дуэт "Медовый месяц"
  • Феликс Ильиных
  • Вероника Шабашова

Ноябрь
23 ноября воскресенье
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 1500 ₽

