Концерт супергруппы Людмил Огурченко в Лофт-парке «Подземка»

Лофт-парк «Подземка» приглашает на концерт супергруппы Людмил Огурченко. Этот проект был создан известными музыкантами Евгением Кубыниным (группы Зимавсегда и Neversmile) и Ильёй Погребняком (Заточка).

Музыка Людмил Огурченко — это гармоничное сочетание опыта и творческой универсальности исполнителей. Каждая песня легко запоминается и нацелена на то, чтобы поднять настроение слушателям. Концерт обещает понравиться ценителям свежих и оригинальных звучаний.

Людмил Огурченко выделяется своим уникальным звуком, который отличается свежестью и оригинальностью. Эти композиции помогут отвлечься от серых будней и насладиться живой музыкой.

Не упустите возможность увидеть выступление группы. Увидимся в Новосибирске!