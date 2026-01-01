Оповещения от Киноафиши
Людмил Огурченко
Людмил Огурченко

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт супергруппы Людмил Огурченко в Лофт-парке «Подземка»

Лофт-парк «Подземка» приглашает на концерт супергруппы Людмил Огурченко. Этот проект был создан известными музыкантами Евгением Кубыниным (группы Зимавсегда и Neversmile) и Ильёй Погребняком (Заточка).

Музыка Людмил Огурченко — это гармоничное сочетание опыта и творческой универсальности исполнителей. Каждая песня легко запоминается и нацелена на то, чтобы поднять настроение слушателям. Концерт обещает понравиться ценителям свежих и оригинальных звучаний.

Людмил Огурченко выделяется своим уникальным звуком, который отличается свежестью и оригинальностью. Эти композиции помогут отвлечься от серых будней и насладиться живой музыкой.

Не упустите возможность увидеть выступление группы. Увидимся в Новосибирске!

Март
1 марта воскресенье
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2200 ₽

