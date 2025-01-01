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Людмил Огурченко
Киноафиша Людмил Огурченко

Людмил Огурченко

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Индийский поп в жарком летнем вечере

Лейтмотив «Соло на воробушке» пронизывает новый музыкальный проект Евгения Кубынина и Ильи Погребняка. Их совместное творение, названное «Людмил Огурченко», объединяет ироничный инди-поп, который идеально подходит для жарких летних вечеров.

О проекте

Евгений Кубынин, известный по проекту «Зимавсегда», и Илья Погребняк из «Заточка» создали живую и яркую музыку, которая заставляет слушателя улыбаться и двигаться в ритме танца. Их лёгкие тексты и мелодии создают атмосферу, в которой хочется забыть о повседневной суете.

Концерт в рамках Red Summer

Не упустите возможность насладиться живым выступлением Людмил Огурченко в рамках серии концертов Red Summer! Это идеальный вечер для того, чтобы отдохнуть от всего лишнего и погрузиться в мир музыки и позитивных эмоций.

Приходите, чтобы насладиться атмосферой летнего вечера и порадовать себя замечательной музыкой. До встречи, чик-чирик!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 19 декабря
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 20 декабря
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 1200 ₽

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