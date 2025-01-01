Индийский поп в жарком летнем вечере

Лейтмотив «Соло на воробушке» пронизывает новый музыкальный проект Евгения Кубынина и Ильи Погребняка. Их совместное творение, названное «Людмил Огурченко», объединяет ироничный инди-поп, который идеально подходит для жарких летних вечеров.

О проекте

Евгений Кубынин, известный по проекту «Зимавсегда», и Илья Погребняк из «Заточка» создали живую и яркую музыку, которая заставляет слушателя улыбаться и двигаться в ритме танца. Их лёгкие тексты и мелодии создают атмосферу, в которой хочется забыть о повседневной суете.

Концерт в рамках Red Summer

Не упустите возможность насладиться живым выступлением Людмил Огурченко в рамках серии концертов Red Summer! Это идеальный вечер для того, чтобы отдохнуть от всего лишнего и погрузиться в мир музыки и позитивных эмоций.

Приходите, чтобы насладиться атмосферой летнего вечера и порадовать себя замечательной музыкой. До встречи, чик-чирик!