Поэтический моноспектакль «Люди»

Мы приходим в этот мир, а дальше... В зале гаснет свет, и начинается спектакль. «Люди» — это больше, чем просто поэтический вечер. Это живая история о том, как каждый из нас проходит этапы рождения, забывания себя, построения своей жизни и отношений, а затем заново возвращается к своему истинному «я».

История о нас

Спектакль рассказывает о мальчишках и девчонках, о женщинах и мужчинах. Он охватывает время - от тех, кто был до нас, до тех, кто будет после. Эта история говорит о том, что впереди нас ждут перемены, и всё будет хорошо. Не потому что так положено, а потому что иначе – никак.

Творческая команда

Моноспектакль «Люди» написан на стихи Наталии Исаенко. Автор-исполнитель – сама Наталия Исаенко, а режиссёр – Екатерина Андрианова. Это сочетание талантов делает спектакль особенно выразительным и глубоким.

Приходите и узнайте, как поэзия может оживить человеческие истории и помочь нам понять самих себя.