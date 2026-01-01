Оповещения от Киноафиши
Люди встречаются
Спектакль Люди встречаются

Постановка
Буфф 16+
Возраст 16+

О спектакле

Музыкально-танцевальное шоу «Люди встречаются» в театре «Буфф»

Театр «Буфф» Санкт-Петербурга приглашает вас на уникальное музыкально-танцевальное шоу «Люди встречаются», которое пройдет в зале «Кабаре». Вы увидите, как юные артисты передают чувства и переживания, связанные с первыми встречами, знакомствами и, конечно, любовью.

О любви и музыке

Шоу будет наполнено оптимизмом и позитивом, напоминая зрителям о вечной природе любви. Каждый из нас помнит свою первую романтическую историю, будь то школьные годы или незабываемые моменты из детства. Этот спектакль задаст вопросы: а где же вы встретили свою первую любовь? В детском саду, когда дергали за косички, или на рок-концерте, где вас объединили звуки музыки?

Первое свидание и первый танец

Приготовьтесь к музыкальной программе, где разгорится атмосфера романтики и веселья. Вы вспомните, как танцевали ваш первый свадебный танец и как искренне радовались каждой встрече.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который не только развлечет, но и подарит надежду на то, что любовь может прийти в самую неожиданную минуту.

Купить билет на спектакль Люди встречаются

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
6 марта пятница
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
7 марта суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
13 марта пятница
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
19 марта четверг
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
21 марта суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
2 апреля четверг
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
11 апреля суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
25 апреля суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
28 апреля вторник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
30 апреля четверг
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Стойкий оловянный солдатик
6+
Музыка Детский
Стойкий оловянный солдатик
3 апреля в 15:00 Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии
от 450 ₽
Яйцо Динозавра
0+
Детский
Яйцо Динозавра
25 апреля в 15:00 Театр будущего Лилии Тим
от 1000 ₽
Заходите к нам на огонек
16+
Танцевальный Музыка
Заходите к нам на огонек
1 апреля в 19:31 Театральный центр на Коломенской
от 2900 ₽
