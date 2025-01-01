Спектакль Люди Солнца

Хореографическая Постановка «Люди Солнца»: Симфония традиций и современности

Постановка «Люди Солнца» — это уникальный проект, родившийся из творческого сотрудничества хореографа Валерии Каспаровой и армянской рок-группы «1000-1», ранее известной как Rozen Tal. Спектакль сочетает в себе богатые традиции армянских народных танцев и современную интерпретацию, создавая неповторимую атмосферу.

Хореография и Музыка

Хореография Валерии Каспаровой превращает тела танцовщиков в голоса предков, а музыкальное сопровождение группы «1000-1» усиливает эмоциональную глубину этого уникального хора. Мощные гитарные риффы и мелодии сливаются с ритмами, создавая атмосферу, наполненную страстью и глубокой любовью к своим корням.

Тематика Спектакля

«Люди Солнца» символизируют веру в будущее армянского народа, призывая к единству и сплоченности. Этот мощный манифест объединяет сердца и души людей, напоминая о важности обращения к своим корням.

Команда Постановщиков

Постановщики: Валерия Каспарова, Армен Едигарян

Валерия Каспарова, Армен Едигарян Музыка и слова: Армен Едигарян

Армен Едигарян Хореография: Валерия Каспарова

Валерия Каспарова Ассистент: Арман Балманукян

Арман Балманукян Художник-постановщик: Артуш Коштоян

Исполнители

Мелина Аршакян

Надежда Смбатян

Эдита Ованисян

Володя Акумян

Альберт Чекалян

Музыканты группы «1000-1»

Armen Yedigaryan (гитара, вокал)

Harout Asryan (бас)

Narek Tovmasyan (ударные)

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу, где традиции встречаются с современностью, и ощутите магию «Людей Солнца» на сцене!