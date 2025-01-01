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Люди Солнца
Киноафиша Люди Солнца

Спектакль Люди Солнца

12+
Продолжительность 45 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Хореографическая Постановка «Люди Солнца»: Симфония традиций и современности

Постановка «Люди Солнца» — это уникальный проект, родившийся из творческого сотрудничества хореографа Валерии Каспаровой и армянской рок-группы «1000-1», ранее известной как Rozen Tal. Спектакль сочетает в себе богатые традиции армянских народных танцев и современную интерпретацию, создавая неповторимую атмосферу.

Хореография и Музыка

Хореография Валерии Каспаровой превращает тела танцовщиков в голоса предков, а музыкальное сопровождение группы «1000-1» усиливает эмоциональную глубину этого уникального хора. Мощные гитарные риффы и мелодии сливаются с ритмами, создавая атмосферу, наполненную страстью и глубокой любовью к своим корням.

Тематика Спектакля

«Люди Солнца» символизируют веру в будущее армянского народа, призывая к единству и сплоченности. Этот мощный манифест объединяет сердца и души людей, напоминая о важности обращения к своим корням.

Команда Постановщиков

  • Постановщики: Валерия Каспарова, Армен Едигарян
  • Музыка и слова: Армен Едигарян
  • Хореография: Валерия Каспарова
  • Ассистент: Арман Балманукян
  • Художник-постановщик: Артуш Коштоян

Исполнители

  • Мелина Аршакян
  • Надежда Смбатян
  • Эдита Ованисян
  • Володя Акумян
  • Альберт Чекалян

Музыканты группы «1000-1»

  • Armen Yedigaryan (гитара, вокал)
  • Harout Asryan (бас)
  • Narek Tovmasyan (ударные)

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу, где традиции встречаются с современностью, и ощутите магию «Людей Солнца» на сцене!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
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