Спектакль Люди Солнца

Постановка «Люди Солнца» — это уникальный проект, родившийся из творческого сотрудничества хореографа Валерии Каспаровой и армянской рок-группы «1000-1», ранее известной как Rozen Tal. Спектакль сочетает в себе богатые традиции армянских народных танцев и современную интерпретацию, создавая неповторимую атмосферу.
Хореография Валерии Каспаровой превращает тела танцовщиков в голоса предков, а музыкальное сопровождение группы «1000-1» усиливает эмоциональную глубину этого уникального хора. Мощные гитарные риффы и мелодии сливаются с ритмами, создавая атмосферу, наполненную страстью и глубокой любовью к своим корням.
«Люди Солнца» символизируют веру в будущее армянского народа, призывая к единству и сплоченности. Этот мощный манифест объединяет сердца и души людей, напоминая о важности обращения к своим корням.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу, где традиции встречаются с современностью, и ощутите магию «Людей Солнца» на сцене!