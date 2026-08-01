Выставка фарфора из собрания князей Юсуповых в музее-усадьбе «Архангельское»

Музей-усадьба «Архангельское» рада представить новую выставку, посвященную дальневосточному фарфору из коллекции князей Юсуповых. В экспозиции представлено более двухсот предметов, охватывающих период с XVII века до начала XX века. Всего на выставке можно увидеть 87 уникальных экземпляров, которые обычно хранятся в фондах музея и доступны для просмотра только в рамках специальных проектов.

История интереса к китайскому искусству

Интерес к китайскому искусству в России начал активно развиваться при Петре I, который под влиянием европейцев ввел моду на создание «китайских» комнат. Князья Юсуповы не стали исключением: «китайские» кабинеты имелись во всех их особняках, включая дворцы в Петербурге и Москве, а также в Спасском имении и Архангельском.

Эпоха маньчжурской династии Цин

Китайский фарфор в собрании Юсуповых включает изделия, созданные в период правления маньчжурской династии Цин (1644–1912). Это время стало пиком расцвета китайского фарфора, когда его качественная роспись и символика привлекали внимание коллекционеров по всему миру.

Японский фарфор и его ценность

В экспозиции также представлены образцы японского фарфора эпохи «старые Имари» (ко-Имари, 1650-1720), который пользовался особой популярностью в Европе и России. Эти изделия были настолько редкими, что только монархи и высшие сословия могли позволить себе их приобретение.

Символика и художественные особенности

Роспись китайского фарфора насыщена сюжетами и образами, каждому из которых придана определенная символика. Изображения людей, львов, орлов, куропаток, а также козлов и молчаливых рыб являются носителями множества значений. Это придаёт уникальное очарование выбранным предметам, провоцируя зрителей на «разгадывание» их смыслов.

Редкие экземпляры и их значение

Особое внимание на выставке уделено редким парным вазам с изображениями драконов, тазы для льда, насыщенные символикой удачи, а также вазам с портретами выдающихся китайских личностей. Также стоит отметить террин в виде карпа и японское блюдо с орлом, созданное для знатного сановника.

Выставка объединяет образцы китайского и японского фарфора с изделиями в стиле шинуазри, выполненными в Западной Европе и Российской империи. Это погружение в атмосферу «китайских» комнат, где данные артефакты служили не только элементами декора, но и источником знаний и эстетического наслаждения для ценителей искусства.