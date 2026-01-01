Опера Гаэтано Доницетти в Мариинском театре

* исполняется на итальянском языке с синхронными титрами на русском

Опера Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур» — одно из высших достижений жанра романтического бельканто. Это произведение уже почти два столетия не покидает сцен мировых театров, включая Мариинский. В XIX веке опера исполнялась как русской, так и итальянской труппами Санкт-Петербурга, завоевав более 200 постановок.

История успеха

Постоянный успех оперы объясняется сочетанием драматического напряжения и мелодической красоты. В «Лючии ди Ламмермур» эмоции поглощают героев, интриги раскручиваются стремительно, а каждый музыкальный номер — шедевр. Опера рассказывает трагическую историю любви Лючии и Эдгара на фоне вражды двух шотландских кланов, подчеркивая силу страсти и отчаяния.

Сценическое решение

Текущая постановка — третья в Мариинском театре за последние 20 лет. Над её сценическим воплощением работала опытная итальянская команда, ранее ставившая здесь оперы «Симон Бокканегра» и «Фальстаф». Новый взгляд на классику привносит в спектакль современные акценты, сохраняя при этом верность духу романтизма.