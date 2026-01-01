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Лючия ди Ламмермур
Киноафиша Лючия ди Ламмермур

Спектакль Лючия ди Ламмермур

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 16+
Возраст 16+

О спектакле

Трагическая опера «Лючия ди Ламмермур» в Пермском театре оперы и балета

Пермский театр оперы и балета имени П.И. Чайковского представляет зрителям трагическую оперу Гаэтано Доницетти в трёх действиях. Это произведение, написанное в 1835 году, основано на романе Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста». Опера исполняется на итальянском языке с русскими титрами, что позволяет насладиться оригинальным музыкальным текстом.

Для зрителей спектакль станет особенным, ведь это первая постановка Константиноса Контокристоса в музыкальном театре. Режиссёр обращается к теме двойничества и использует большое зеркало как центральный элемент сценического решения. Это зеркало становится порталом в другое измерение, позволяя зрителям наблюдать за реальной артисткой, мечтающей исполнить партию Лючии, и за вымышленным персонажем с тем же именем, чья сокровенная мечта — обрести счастье с возлюбленным.

Опера ценится не только поклонниками бельканто, но и всеми любителями трагических историй о любви, где страсть сталкивается с жестокими реалиями внешнего мира. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая поднимает вопросы о любви и судьбе, заставляя задуматься о вечных темах человеческих отношений.

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В других городах
Сентябрь
11 сентября пятница
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 500 ₽

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