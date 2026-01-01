Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лючия ди Ламмермур
Билеты от 1200₽
Киноафиша Лючия ди Ламмермур

Спектакль Лючия ди Ламмермур

Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 12+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Опера «Лючия ди Ламмермур» в Театре Станиславского и Немировича-Данченко

Опера «Лючия ди Ламмермур» занимает особое место в мире музыки. Ее премьера состоялась в 1835 году в неаполитанском театре Сан-Карло. Работа композитора Гаэтано Доницетти, вдохновленная романом Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста», сочетает в себе яркое либретто и поразительную музыкальную палитру.

Историческая связь и легендарные исполнители

Интересно, что Доницетти был не только вдохновлен романом, но и имел личное отношение к сюжету: один из его предков, Доналд Айзетт, был шотландцем. Опера быстро стала одним из самых исполняемых произведений в мире, несмотря на сложности исполнения. Первая Лючия, великолепная Фанни Таккинарди-Персиани, задала высокую планку для всех следующих исполнителей. В XIX и XX веках в этой партии блистали такие легенды, как Аделина Патти, Лили Понс, Джоан Сазерленд, Мария Каллас, Беверли Силлз и Рената Скотто. Даже в XXI веке примадонны продолжают покорять высоты колоратур этой роли.

Музыка и сюжет

«Лючия ди Ламмермур» предлагает зрителям всё, что они ожидают от оперной классики: запоминающиеся мелодии, страстную любовь и драму ненависти, разворачивающуюся на фоне старинного шотландского замка. Теноры, исполняющие роли в этом произведении, также получают свою долю славы, ведь Доницетти приберег предельно высокие ноты для кульминационных моментов оперы.

Эта опера является важной вехой в истории мировой музыки и популярна среди слушателей разных поколений, оставаясь актуальной и по сей день.

Режиссер
Адольф Шапиро
В ролях
Дарья Терехова
Чингис Аюшеев
Андрей Батуркин
Роман Улыбин
Кирилл Золочевский

Купить билет на спектакль Лючия ди Ламмермур

Помощь с билетами
Апрель
12 апреля воскресенье
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1200 ₽

Фотографии

Лючия ди Ламмермур Лючия ди Ламмермур Лючия ди Ламмермур Лючия ди Ламмермур Лючия ди Ламмермур Лючия ди Ламмермур Лючия ди Ламмермур

В ближайшие дни

День влюбленных
16+
Мюзикл
День влюбленных
8 марта в 21:00 МДМ
от 2500 ₽
Заблудшие в Национале
16+
Перформанс Иммерсивный
Заблудшие в Национале
2 апреля в 19:30 Националь
от 6300 ₽
Тоска
16+
Опера
Тоска
13 марта в 19:00 Геликон-опера
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше