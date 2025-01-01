Спектакль Лючия ди Ламмермур

Меню
Лючия ди Ламмермур
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 12+
Продолжительность 170 минут
Возраст 12+
Опера «Лючия ди Ламмермур» в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

Премьера «Лючии ди Ламмермур» состоялась в 1835 году в Неаполе и до сих пор остается одной из самых популярных опер в мире. Это произведение композитора Гаэтано Доницетти основано на романе Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста», а также имеет личный смысл для автора — один из его предков, Доналд Айзетт, был шотландцем.

Несмотря на сложности в исполнении, эта опера привлекает внимание и является хитом репертуара. Она покорила сердца таких великих певиц, как Аделина Патти, Лили Понс и, конечно, Мария Каллас. Невероятные колоратуры Лючии продолжают быть по силам современным примадоннам, а невиданное множество эмоций, переданных тенорами, рассказывает о чувстве, полном страсти.

Сюжетные линии

«Лючия ди Ламмермур» полна прекрасной музыки и драматургии, где на фоне величественного шотландского замка разворачивается история страстной любви и ненависти.

Награды и премии

Спектакль удостоен Премии «Золотая Маска» в номинациях:

  • Лучший спектакль в опере
  • Лучшая женская роль (Хибла Герзмава)
  • Лучшая работа художника по костюмам (Елена Степанова)

Краткое содержание

Первое действие

Вооруженная стража ищет незнакомца, скрывающегося в окрестностях Равенсвудского замка. Лорд Энрико, глава дома Астонов, опасается, что это Эдгардо Равенсвуд, чей отец был убит его семьей. Энрико хочет выдать свою сестру Лючию замуж за лорда Артуро, чтобы заручиться поддержкой нового монарха. Однако Лючия отказывается от брака.

Второе действие

Энрико показывает Лючии подложное письмо о неверности Эдгардо, и она, сломленная ложью, подписывает брачный договор. На свадьбе Эдгардо вдруг появляется и, увидев документы, проклинает Лючию. Она теряет сознание.

Третье действие

Ночью, когда бушует гроза, Эдгардо опустошен утратой и готов на дуэль с Энрико. Гости все еще празднуют свадьбу, но приход Раймондо с известием о смерти Лючии приводит всех в ужас. Лючия, погруженная в безумие, считает себя невестой Эдгардо. В финале, узнав о ее смерти, Эдгардо совершает самоубийство, так как жизнь без Лючии для него не имеет смысла.

Эта опера, полная трагических событий, чудесных мелодий и сильных эмоциональных переживаний, продолжает пленять зрителей, смешивая любовь, ненависть и судьбу.

В ролях
Хибла Герзмава
Хибла Герзмава

Декабрь
15 декабря понедельник
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1200 ₽

