Трагическая опера «Лючия ди Ламмермур» в Перми

Приглашаем вас на спектакль «Лючия ди Ламмермур» — трагическую оперу в трех действиях, исполненную на итальянском языке с русскими титрами. Либретто к произведению написано Сальваторе Каммарано по роману Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста». Опера была создана в 1835 году и впервые представлена в Перми в 2019 году.

О чем опера?

«Лючия ди Ламмермур» — это история о любви, которая сталкивается с внешними интересами и заканчивается трагедией. В центре сюжета находится Лючия, чья мечта о счастье с возлюбленным оборачивается против нее. Эта опера считается вершиной в искусстве бельканто и требует от исполнителей высокой вокальной техники.

Режиссерская интерпретация

Постановка, режиссированная Константиносом Контокристосом, становится его первым опытом в музыкальном театре. В работе над спектаклем он сотрудничает с художниками Тимофеем Рябушинским и Анастасией Бугаевой. Вместе они исследуют тему двойничества, и главное визуальное решение спектакля — огромное зеркало, которое служит порталом в другое измерение.

Интересные факты

Опера «Лючия ди Ламмермур» стала знаковым произведением в репертуаре мирового музыкального театра.

Выступление в роли Лючии требует от артистки не только мастерства, но и глубокого эмоционального погружения в образ.

Мир оперы Доницетти полон ярких персонажей и сложных музыкальных линий, что делает каждую постановку уникальной.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю любви и страсти на сцене. Билеты уже в продаже!