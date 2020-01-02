Приглашаем вас на спектакль «Лючия ди Ламмермур» — трагическую оперу в трех действиях, исполненную на итальянском языке с русскими титрами. Либретто к произведению написано Сальваторе Каммарано по роману Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста». Опера была создана в 1835 году и впервые представлена в Перми в 2019 году.
«Лючия ди Ламмермур» — это история о любви, которая сталкивается с внешними интересами и заканчивается трагедией. В центре сюжета находится Лючия, чья мечта о счастье с возлюбленным оборачивается против нее. Эта опера считается вершиной в искусстве бельканто и требует от исполнителей высокой вокальной техники.
Постановка, режиссированная Константиносом Контокристосом, становится его первым опытом в музыкальном театре. В работе над спектаклем он сотрудничает с художниками Тимофеем Рябушинским и Анастасией Бугаевой. Вместе они исследуют тему двойничества, и главное визуальное решение спектакля — огромное зеркало, которое служит порталом в другое измерение.
Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю любви и страсти на сцене.