Лючия ди Ламмермур
Спектакль Лючия ди Ламмермур

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 16+
Режиссер Константинос Контокристос
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трагическая опера «Лючия ди Ламмермур» в Театре оперы и балета им. Чайковского

Приглашаем вас на уникальное театральное событие – трагическую оперу в трех действиях «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти. Спектакль будет исполняться на итальянском языке с русскими титрами.

Опера на основе романа

Либретто к этой выдающейся опере написано Сальваторе Каммарано на основе романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста». Опера была создана в 1835 году и впервые представлена в Перми в 2019 году.

Темы и визуальные решения

«Лючия ди Ламмермур» рассказывает о любви, столкнувшейся с чужими интересами, которая оборачивается трагедией. Режиссером спектакля является Константинос Контокристос, который в сотрудничестве с художниками Тимофеем Рябушинским и Анастасией Бугаевой обращается к теме двойничества. В качестве главного визуального решения выбран огромный зеркало, служащее порталом в другое измерение.

Две реальности

Зрители смогут наблюдать за реальной артисткой, мечтающей исполнить партию Лючии – высшую задачу в искусстве бельканто, и за вымышленным персонажем с тем же именем, чья сокровенная мечта – обрести счастье со своим возлюбленным.

Не упустите возможность погрузиться в мир страсти и трагедии, который предлагает эта выдающаяся опера!

