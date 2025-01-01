Меню
«Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря
«Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря

«Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальная мультижанровая постановка с участием Светланы Крючковой

Приглашаем вас на уникальный музыкально-поэтический спектакль «Любви небесной образ», который станет настоящим событием в театральной жизни. Это совместная работа Народной артистки РФ Светланы Крючковой и Праздничного мужского Хора Московского Данилова монастыря.

Звёзды сцены и музыкальные традиции

В программе также примет участие ансамбль Большого Детского Хора им. В.С. Попова, который бережно хранится под руководством заслуженного артиста РФ Анатолия Кислякова. Интересно, что Светлана Крючкова впервые выступает в тандеме с двумя ведущими хорами России, что добавляет спектаклю уникальности.

Тема любви в искусстве

Главная тема спектакля — любовь. Она раскрывается во всех её проявлениях и связывает воедино все элементы действа. Зрители увидят, как взрослые и маленькие артисты рассказывают о любви с помощью музыки, поэзии, песен и монологов.

Эмоции без слов

С первых минут спектакль погружает зрителей в атмосферу нежности и счастья, которые дарит это самое главное чувство. Здесь не нужны ведущие и конферансье. Вечный сюжет любви разворачивается на сцене, где эмоции говорят сами за себя.

Звучание классики

В спектакле используются произведения великих русских поэтов и композиторов: Ивана Бунина, Евгения Евтушенко, Анны Ахматовой, Константина Симонова, Сергея Есенина, Фёдора Тютчева, Николая Некрасова, Николая Рубцова, а также музыкантов Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова и Петра Чайковского.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального опыта, где любовь — это не просто слово, а глубинное чувство, которое пронизывает всё искусство.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Санкт-Петербург, 19 декабря
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 700 ₽

«Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря «Любви небесной образ»: Светлана Крючкова и Хор Данилова монастыря

