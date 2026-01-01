Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любой ценой...
Киноафиша Любой ценой...

Спектакль Любой ценой...

16+
Режиссер Алексей Бадаев
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Драма о борьбе за честь и справедливость

Приглашаем вас на российскую премьеру одной из самых известных пьес короля лондонского Вест-Энда второй половины XX века. Действие спектакля разворачивается в Великобритании, за несколько лет до Первой мировой войны.

Сюжет спектакля

Тринадцатилетнего кадета отчисляют из военно-морского колледжа по подозрению в мелкой краже. Отец решает отстоять честное имя сына и, наняв известного адвоката, начинает борьбу, доходящую до самого Парламента. Он готов заплатить любую цену за доказательство невиновности своего ребенка.

Не упустите шанс увидеть этот спектакль!

«Любой ценой...» — это не только захватывающая история, но и глубокое размышление о моральных ценностях, о том, как далеко готов зайти человек ради справедливости. Не пропустите возможность стать частью этого волнения и переживаний!

 

Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше