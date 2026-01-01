Драма о борьбе за честь и справедливость

Приглашаем вас на российскую премьеру одной из самых известных пьес короля лондонского Вест-Энда второй половины XX века. Действие спектакля разворачивается в Великобритании, за несколько лет до Первой мировой войны.

Сюжет спектакля

Тринадцатилетнего кадета отчисляют из военно-морского колледжа по подозрению в мелкой краже. Отец решает отстоять честное имя сына и, наняв известного адвоката, начинает борьбу, доходящую до самого Парламента. Он готов заплатить любую цену за доказательство невиновности своего ребенка.

Не упустите шанс увидеть этот спектакль!

«Любой ценой...» — это не только захватывающая история, но и глубокое размышление о моральных ценностях, о том, как далеко готов зайти человек ради справедливости. Не пропустите возможность стать частью этого волнения и переживаний!