Любой ценой...
Киноафиша Любой ценой...

Спектакль Любой ценой...

Постановка
Театр Терезы Дуровой 16+
Режиссер Алексей Бадаев
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Российская премьера пьесы «Любой ценой...» в Театре Терезы Дуровой

Приглашаем вас на российскую премьеру одной из самых известных английских пьес второй половины XX века. Спектакль «Любой ценой...» расскажет историю, полную драматизма и напряжения.

Сюжет

События разворачиваются в Великобритании, за несколько лет до начала Первой Мировой войны. Главный герой — тринадцатилетний кадет, которого отчисляют из военно-морского колледжа по подозрению в мелкой краже. Его отец, не желая смириться с несправедливостью, начинает борьбу за восстановление честного имени сына. Он нанимает известного адвоката и готов пойти на всё, даже дойти до Парламента, чтобы доказать невиновность своего ребенка.

Награды и признание

Спектакль «Любой ценой...» стал номинантом престижной театральной премии «Золотая Маска», что подчеркивает его высокое качество и актуальность. Это произведение способно затронуть сердца зрителей и заставить задуматься о важности справедливости и честности в обществе.

Не упустите возможность!

Не пропустите возможность увидеть эту захватывающую постановку на сцене вашего театра. Пьеса, полная эмоций и глубоких размышлений, ждет вас. Билеты уже в продаже!

