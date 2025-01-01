Премьера спектакля «Любовью не шутят» в Молодежном театре на Фонтанке

«Любовью не шутят» — одна из самых известных пьес классика французского романтизма Альфреда де Мюссе. Это произведение продолжает заставлять задуматься о неизведанных путях любви, оставаясь актуальным и в XXI веке. Пьеса была поставлена на российских сценах многими известными режиссерами, такими как Юрий Томошевский, Алексей Янковский, Геннадий Тростянецкий и Роман Ильин. Теперь проект переработан Михаилом Черняком, который считает, что это незаслуженно забытое произведение должно вернуть себе внимание зрителей.

Содержание спектакля

Альфред де Мюссе, проживший всего лишь 38 лет, оставил значительное литературное наследие, обогащая театр своими глубокими и многослойными сюжетами. В «Любовью не шутят» главные герои стараются следовать стереотипам, игнорируя свои истинные чувства. Камила, одна из персонажей, оказалась в тупике: после того как ей рассказали множество печальных историй о семейной жизни, она начинает сомневаться, стоит ли выходить замуж за своего нареченного.

Конфликт между героями нарастает, как снежный ком, затрагивая не только их судьбы, но и судьбы окружающих. «Это история о том, как мы жертвуем нашим живым чувством ради придуманного конструкта, гордости и упрямства», — говорит режиссер Михаил Черняк. Он подчеркивает, что вечно актуальный разговор о чувствах и самообмане еще никогда не терял своей значимости.

Музыкальные акценты

Спектакль «Любовью не шутят» — это не только драма, но и музыкальный проект. Каждому персонажу приписана своя музыкальная тема, написанная композитором Ириной Долговой. Это решение создает более глубокую связь между героями и современным зрителем, помогает раскрыть их образы и внутреннее состояние.

Создатели спектакля приглашают зрителей задуматься о цене, которую мы порой платим, если истинное чувство подменяется самообманом. Эта история станет особенно близка и понятна молодежи, ведь именно в юности, когда все кажется возможным, легко совершать ошибки.