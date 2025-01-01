Проект "Оперная Кухня" представляет зрителям спектакль «Любовный напиток», основанный на опере Гаэтано Доницетти. В этом представлении вино становится не просто дополнением, а важной частью сюжетной линии, как и задумано в самой комедийной опере.
Комедийный стиль "Делл Арте"
В этом представлении зрители станут частью спектакля, погружаясь в атмосферу старинного масочного театра «Делл Арте». Это не только театральное шоу, но и возможность насладиться атмосферой лёгкости, юмора и непринуждённости. Те, кто знаком с этим театральным стилем, найдут много знакомого, а новичкам откроется новое увлекательное направление театрального искусства.
Солнечная Италия в представлении
Зрители смогут насладиться оперной комедией в стиле солнечной Италии, расслабиться и "сломать комедию", как этого требует традиция. Вино в этом спектакле играет свою уникальную роль, вписываясь в историю любви и страстей.
Действующие лица и исполнители
В представлении участвуют лауреаты международных конкурсов и солисты музыкальных театров Санкт-Петербурга. В ролях:
Программа представления
Начнётся всё с «Welcome» — бокал игристого для гостей. Затем последует представление с лёгким фуршетом и сюрпризами, которые порадуют зрителей и создадут атмосферу уюта и веселья.