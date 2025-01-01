Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовный напиток
Киноафиша Любовный напиток

Спектакль Любовный напиток

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Интерактивное представление с вином в главной роли

Проект "Оперная Кухня" представляет зрителям спектакль «Любовный напиток», основанный на опере Гаэтано Доницетти. В этом представлении вино становится не просто дополнением, а важной частью сюжетной линии, как и задумано в самой комедийной опере.

Комедийный стиль "Делл Арте"
В этом представлении зрители станут частью спектакля, погружаясь в атмосферу старинного масочного театра «Делл Арте». Это не только театральное шоу, но и возможность насладиться атмосферой лёгкости, юмора и непринуждённости. Те, кто знаком с этим театральным стилем, найдут много знакомого, а новичкам откроется новое увлекательное направление театрального искусства.

Солнечная Италия в представлении
Зрители смогут насладиться оперной комедией в стиле солнечной Италии, расслабиться и "сломать комедию", как этого требует традиция. Вино в этом спектакле играет свою уникальную роль, вписываясь в историю любви и страстей.

Действующие лица и исполнители
В представлении участвуют лауреаты международных конкурсов и солисты музыкальных театров Санкт-Петербурга. В ролях:

  • Коломбина — Татьяна Чухрай (автор идеи, партия фортепиано)
  • Дама в шляпе, хозяйка салона — Анастасия Мазанкина
  • Адина, Неморино, Дулькамара, Белькоре — солисты музыкальных театров

Программа представления
Начнётся всё с «Welcome» — бокал игристого для гостей. Затем последует представление с лёгким фуршетом и сюрпризами, которые порадуют зрителей и создадут атмосферу уюта и веселья.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 февраля
Artstandart Санкт-Петербург, Казанская, 7, литера В, БЦ «Казанский»
18:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Отдам бывшего в хорошие руки
16+
Комедия
Отдам бывшего в хорошие руки
1 марта в 19:00 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Дачницы
16+
Комедийная драма Комедия
Дачницы
18 октября в 18:00 Комедианты
от 750 ₽
Ретро
16+
Премьера Драма
Ретро
21 сентября в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше