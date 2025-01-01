Интерактивное представление с вином в главной роли

Проект "Оперная Кухня" представляет зрителям спектакль «Любовный напиток», основанный на опере Гаэтано Доницетти. В этом представлении вино становится не просто дополнением, а важной частью сюжетной линии, как и задумано в самой комедийной опере.

Комедийный стиль "Делл Арте"

В этом представлении зрители станут частью спектакля, погружаясь в атмосферу старинного масочного театра «Делл Арте». Это не только театральное шоу, но и возможность насладиться атмосферой лёгкости, юмора и непринуждённости. Те, кто знаком с этим театральным стилем, найдут много знакомого, а новичкам откроется новое увлекательное направление театрального искусства.

Солнечная Италия в представлении

Зрители смогут насладиться оперной комедией в стиле солнечной Италии, расслабиться и "сломать комедию", как этого требует традиция. Вино в этом спектакле играет свою уникальную роль, вписываясь в историю любви и страстей.

Действующие лица и исполнители

В представлении участвуют лауреаты международных конкурсов и солисты музыкальных театров Санкт-Петербурга. В ролях:

Коломбина — Татьяна Чухрай (автор идеи, партия фортепиано)

Дама в шляпе, хозяйка салона — Анастасия Мазанкина

Адина, Неморино, Дулькамара, Белькоре — солисты музыкальных театров

Программа представления

Начнётся всё с «Welcome» — бокал игристого для гостей. Затем последует представление с лёгким фуршетом и сюрпризами, которые порадуют зрителей и создадут атмосферу уюта и веселья.