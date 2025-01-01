Спектакль Любовный напиток

Комедийный шедевр Доницетти в Михайловском театре

Когда до премьеры остается всего две недели, примадонна — немка, тенор — заикается, а опера еще не написана, это идеальная почва для творческого чуда. Именно так в 1832 году родилась комическая опера Гаэтано Доницетти «Любовный напиток».

История создания и успеха

Либретто для оперы было написано Феличе Романи, который вдохновился французским произведением Эжена Скриба. В основу легла история о крестьянке Адине, которая, играя чувствами скромного воздыхателя Неморино, привлекает к себе внимание заезжего сержанта. Бродячий лекарь-шарлатан Дулькамара продает Неморино «любовный напиток», подогревая надежду юноши на взаимность. Несмотря на все хитрости и комические недоразумения, «чудодейственный» напиток разрешает проблемы, и любовь торжествует.

Легкость и комизм для семейного просмотра

Опера покоряет зрителей непринужденной мелодикой и простотой сюжета, которая близка и взрослым, и детям. Постановка Михайловского театра передает ту самую воздушность и комедийную изящность, которые обеспечили опере неугасаемую популярность.

Рекомендовано для семейного просмотра — «Любовный напиток» дарит легкое настроение и гарантирует удовольствие всем поколениям.