Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовный напиток
Киноафиша Любовный напиток

Спектакль Любовный напиток

16+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Любовный напиток» в театре «Санктъ-Петербургъ Опера»

Для Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» постановка оперы Гаэтано Доницетти «Любовный напиток» имеет особое значение. Эта музыка связана не только с развитием самого театра, но и с творческим путем его художественного руководителя Юрия Александрова. В первый сезон театра, в 1987 году, были представлены две оперы Доницетти — «Рита» и «Колокольчик», которые стали знаковыми для театрального репертуара.

Творческое наследие Доницетти в репертуаре театра

С тех пор в репертуаре театра появилось немало произведений Доницетти: «Viva la Mamma» (оригинальное название Le convenienze ed inconvenienze teatrali), «Сумасшествие по заказу», а также выдающиеся оперы композитора, такие как «Дон Паскуале» и «Лючия ди Ламмермур». Юрий Александров также стал инициатором возвращения ранней оперы Доницетти «Петр I, или Невероятные приключения русского царя», российская премьера которой состоялась именно в театре «Санктъ-Петербургъ Опера». В 200-й юбилей композитора театр организовал Фестиваль музыки Доницетти, главным событием которого стало российское исполнение Реквиема композитора.

Особенности постановки «Любовного напитка»

«Любовный напиток» — одна из самых известных опер Доницетти, и в этой постановке Юрия Александрова она звучит совершенно по-новому. Александров славится тем, что в каждой оперной партитуре он находит что-то неожиданное и захватывающее. В театре «Санктъ-Петербургъ Опера» «Любовный напиток» предстает в необычной интерпретации, которая открывает перед зрителями новые оттенки этого шедевра.

Этот спектакль обещает быть ярким примером того, как классическая музыка может звучать в новых красках, обогащая восприятие любимого произведения.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток

В ближайшие дни

Сужено-ряжено
16+
Драма
Сужено-ряжено
7 сентября в 18:00 Ерундопель-театр
от 1000 ₽
Вероятно, чаепитие состоится
0+
Детский Кукольный
Вероятно, чаепитие состоится
14 сентября в 17:00 Karlsson Haus на Ломоносова
от 2000 ₽
Незнайка и его друзья
6+
Детский
Незнайка и его друзья
31 октября в 12:00 Театр комедии им. Акимова
от 300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше