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Любовный напиток
Киноафиша Любовный напиток

Спектакль Любовный напиток

Оперная дегустация в 2-х действиях
Постановка
НОВАТ 12+
Продолжительность 2 часа 25 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Опера «Любовный напиток» на сцене НОВАТа

НОВАТ приглашает всех на постановку оперы Гаэтано Доницетти «Любовный напиток». Эта незамысловатая любовная история расскажет о простодушном Неморино, который убежден в магических свойствах эликсира любви. Но оказывается, что этот эликсир — всего лишь обыкновенное вино. Чем же завершатся любовные перипетии Неморино и Адины?

Особенности постановки

Вячеслав Стародубцев, главный режиссер театра, предлагает современное видение классической оперы: «Если раньше представлялось, что подлинные чувства – любовь, вера, надежда – способны даже обычную воду превратить в волшебный эликсир, то в сегодняшнем обществе бесконечного потребления людям нужны совсем другие снадобья».

Почему стоит посетить

  • Живой остроумный сюжет: История любви Неморино и Адины, полная неожиданных поворотов, удерживает внимание зрителей уже на протяжении 185 лет.
  • Музыкальное наследие: Разнообразие жизнерадостных мелодий и прекрасные арии, включая знаменитую «Una furtiva lagrima», входят в золотой фонд оперной классики.
  • Современная интерпретация: Вячеслав Стародубцев предлагает новое прочтение классического сюжета, актуальное для сегодняшнего дня.
Режиссер
Вячеслав Стародубцев
В ролях
Диана Белозор
Владимир Кучин
Алексей Шаповалов
Алексей Лаушкин
Ольга Колобова
Исполнители
Михаил Татарников
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