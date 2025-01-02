Опера «Любовный напиток» на сцене НОВАТа

НОВАТ приглашает всех на постановку оперы Гаэтано Доницетти «Любовный напиток». Эта незамысловатая любовная история расскажет о простодушном Неморино, который убежден в магических свойствах эликсира любви. Но оказывается, что этот эликсир — всего лишь обыкновенное вино. Чем же завершатся любовные перипетии Неморино и Адины?

Особенности постановки

Вячеслав Стародубцев, главный режиссер театра, предлагает современное видение классической оперы: «Если раньше представлялось, что подлинные чувства – любовь, вера, надежда – способны даже обычную воду превратить в волшебный эликсир, то в сегодняшнем обществе бесконечного потребления людям нужны совсем другие снадобья».

Почему стоит посетить