Спектакль Любовный напиток

Любовный напиток. Знаменитая опера Доницетти в Астане

Театр «Астана Опера» гордится представлением одной из самых знаменитых опер Гаэтано Доницетти — «Любовный напиток». Эта блестящая комическая опера наполнена прекраснейшими мелодиями и уже более 150 лет привлекает внимание слушателей. Некоторые арии из этой оперы вошли в золотой фонд оперной классики.

Интересен факт, что «Любовный напиток» был написан всего за две недели, а успех на премьере в театре «делла Каноббиана» в Милане удивил самого композитора, который не ожидал, что создал шедевр.

О спектакле

Опера исполняется на итальянском языке с синхронными титрами на казахском и русском языках. Продолжительность спектакля составляет 2 часа 30 минут, включая один антракт. Обратите внимание на возрастное ограничение: 10+

Режиссёрская команда

В столичном театре этот спектакль будет в постановке дирижера Алана Бурибаева и французского режиссера Арно Бернара. Сценографией и костюмами занимались известные итальянские мастера Эцио Фриджерио и Франка Скуарчапино. Подготовкой солистов руководил опытный консультант по вокалу Анатолий Гусев из Италии. Кроме того, великолепный хор театра, под руководством хормейстера Ержана Даутова, также сыграет важную роль в этом комическом шедевре.

Постановочная группа

Дирижер-постановщик: Алан Бурибаев, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК

Режиссер-постановщик: Арно Бернар

Хормейстер: Ержан Даутов, заслуженный деятель Казахстана

Директор оперной труппы: Талгат Мусабаев, заслуженный деятель Казахстана

Сценограф-постановщик: Эцио Фриджерио

Художник по костюмам: Франка Скуарчапино

Художник по свету: Якопо Пантани

Ассистент режиссера-постановщика: Еренбак Тойкенов

Ассистент художника по свету: Ултай Ерденбекова

Технический руководитель проекта: Виктор Караре

Помощники режиссера, ведущие спектакль: Алтынганым Ахметова, Айнур Халелова

