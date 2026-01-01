Оповещения от Киноафиши
Любовный напиток
Любовный напиток

Спектакль Любовный напиток

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Продолжительность 2 часа 30 минут

О спектакле

Опера Гаэтано Доницетти в театре оперы и балета им. Абая

Опера в 2-х действиях, написанная Гаэтано Доницетти, с либретто от Ф. Романи, представит зрителям захватывающую историю о любви, вере и чародейных напитках.

Содержание и сюжет орперы «Любовный напиток» 

«Любовный напиток» был создан в расцвете карьеры Доницетти, когда композитор уже завоевал популярность за пределами Италии. Эта «веселая мелодрама» дарит зрителям оптимизм и радость, а ее яркие мелодии заставляют забыть о времени. В опере удачно соединены элементы комедии и романтики, а персонажи становятся близкими и понятными благодаря своей наивности и простоте.

Действие начинается с пасторальной прелюдии и быстро наполняется движением, когда в деревню прибывает взвод солдат и маг Дулькамара. Сюжет крепко держит зрителей в напряжении: верит ли простой крестьянин Неморино в силу волшебного эликсира и сможет ли он завоевать сердце Адины?

Музыкальное великолепие

Каждое из четырех первых номеров, представляющих главных героев, превращается в ансамбль с участием хора, создавая динамичную музыкальную ткань. Мелодии Доницетти пронизаны романтическим bel canto, а их колоратуры завораживают своей красотой. Опера наполнена сверкающими музыкальными моментами, которые мгновенно увлекают зрителей.

Популярность и наследие

С момента премьеры «Любовный напиток» мгновенно завоевал сердца публики и стал одной из самых исполняемых опер в мире. Возможно, его популярность объясняется тем, что романтические комедии остаются редкостью в театральном репертуаре.

Действующие лица

  • Aдина, богатая девушка – Анжела Шагарова
  • Неморино, молодой крестьянин – Нургалым Аманбай
  • Белькоре, сержант – Максат Саматов (первое исполнение)
  • Дулькамара, лекарь-шарлатан – Жандарбек Еркинабев
  • Джанетта, крестьянка – Наргиз Сатмухамбетова
  • Помощники Дулькамары – Аяра Джукина, Кулын Даулетбек

Исполнители

В опере участвуют крестьяне, солдаты и музыканты, а также симфонический Оркестр и Хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.

Творческая команда

  • Дирижёр – Куаныш Исмаилов
  • Режиссёр-постановщик – Ляйлим Имангазина, заслуженный деятель РК
  • Художник-постановщик – Владимир Кужель, заслуженный деятель РК, лауреат Государственной премии РК
  • Художник по костюмам – Людмила Кужель
  • Главный хормейстер – Алия Темирбекова, заслуженный деятель РК
