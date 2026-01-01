Оповещения от Киноафиши
Любовный напиток
Киноафиша Любовный напиток

Спектакль Любовный напиток

Постановка
Зазеркалье 16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О спектакле

Комическая опера «Любовный напиток» в театре «Зазеркалье»

«Любовный напиток» — это комическая опера, написанная великим итальянским композитором Гаэтано Доницетти. Этот шедевр рассказывает о бедном Неморино, который, надеясь завоевать сердце красавицы Адины, покупает эликсир любви, оказавшийся всего лишь обычным вином. Несмотря на простоту сюжета, опера наполнена остроумными диалогами и восхитительными мелодиями, что делает её настоящим сокровищем жанра белканто.

Историческая справка

«Любовный напиток» была впервые поставлена в 1832 году в Милане и изначально была посвящена всем женщинам этого города. Роман Неморино — истинный шедевр, который стал неотъемлемой частью оперной классики и продолжает покорять сердца зрителей по всему миру.

Сюжетные перипетии

Неморино, отвергнутый строптивой красавицей, решается на отчаянный шаг и покупает на последние деньги эликсир любви. Однако результат оказывается неожиданным: напиток превращается в простое вино. Будет ли достаточно этого «любовного напитка», чтобы растопить сердце Адины? В любом случае, завораживающий романс Неморино подарит зрителям незабываемые эмоции.

Неореализм на сцене

Новая постановка перенесла действие оперы на столетие вперед, в эпоху неореализма. Это решение добавляет интересный оттенок к классической фабуле, позволяя зрителям увидеть любовные перипетии в современном контексте. Также в спектакле присутствует игривое применение фамилий известных деятелей итальянского искусства, что создает дополнительный комический эффект.

Премьера в театре «Зазеркалье»

Посещение «Любовного напитка» в театре «Зазеркалье» — это редкая возможность насладиться мировым оперным шедевром на русском языке. Зрители смогут не только оценить высокий вокальный уровень исполнителей, но и проникнуться очарованием остроумной любовной истории. Опера Гаэтано Доницетти — это живой источник человеческого тепла, любви и солнечного юмора. Спектакль согреет даже самые ледяные сердца!

Апрель
17 апреля пятница
19:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽

Фотографии

Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток

