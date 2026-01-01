Оповещения от Киноафиши
Любовный напиток
Билеты от 1000₽
Киноафиша Любовный напиток

Спектакль Любовный напиток

Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 12+
Режиссер Людмила Налетова
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Вечер весёлой оперы «Любовный напиток»

«Melodramma giocoso», или «весёлая мелодрама» – так охарактеризовал жанр своей оперы «Любовный напиток» композитор Гаэтано Доницетти. Это произведение сочетает в себе лирические и комедийные эпизоды, создавая уникальный театральный опыт.

Знаменитый романс

Одной из самых известных арий мира является романс Неморино Una furtiva lagrima. Если вы видели фильм Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино», то обязательно вспомните эту мелодию. Интересно, что её написание предшествовало созданию всей оперы. Доницетти пришёл к идее передать эту прекрасную музыку главному герою, и это решение оказалось знаковым для его шедевра в стиле бельканто.

Сюжетные перипетии

Опера начинается с классической любовной коллизии: Неморино, влюбленный в деревенскую красавицу Адину, сталкивается с тем, что она не отвечает на его чувства. Вдобавок к этому, появление бравого сержанта Белькоре и лекаря-шарлатана Дулькамары добавляет интриги. Череда веселых недоразумений и забавных ситуаций приводит персонажей к счастливому финалу.

Долгожитель оперной сцены

Постановка Людмилы Налетовой, впервые увидевшая свет четверть века назад, продолжает быть актуальной на московской оперной сцене. За годы, прошедшие с премьеры, в ней сменилось множество исполнителей, но зрительская любовь к этой жизнерадостной опере остаётся неизменной.

Не упустите возможность насладиться этой великолепной работой, которая сочетает в себе комедию и глубокие эмоции. Оперная классика ждёт вас!

Купить билет на спектакль Любовный напиток

Апрель
Май
16 апреля четверг
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1200 ₽
28 мая четверг
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1000 ₽

Фотографии

Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток Любовный напиток

