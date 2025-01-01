Опера «Любовный напиток» — вечная классика Гаэтано Доницетти в Самарском театре оперы и балета

Яркость и стремительность — это фирменный почерк итальянского композитора Гаэтано Доницетти (1797-1848). Он создал более семидесяти опер, что в два с лишним раза больше, чем у Джузеппе Верди, хотя карьера последнего длилась дольше, чем вся жизнь Доницетти.

Опера «Любовный напиток» для миланского театра Каноббиана была написана всего за полтора месяца (по некоторым данным, даже за две недели) и впервые premiered 12 мая 1832 года. Либретто к ней написал плодовитый драматург Феличе Романи (1788-1865). С тех пор «Любовный напиток» стал одной из самых популярных опер в мире, стабильно входя в топ-20 по исполняемости и в топ-10 на родине композитора.

Почему «Любовный напиток» так успешен?

Во-первых, имя Доницетти стало синонимом стиля бельканто, который славится эффектным и виртуозным оперным пением. Каждая его опера, будь то трагедия или комедия, создана для того, чтобы дарить зрителям эстетическое наслаждение.

Партитура «Любовного напитка» ведет слушателя от одного настроения к другому, открывая разнообразие голосов: нежное сопрано рассказывает о любви, романтичный тенор мечтает о недоступной красавице, уверенный баритон демонстрирует свое самодовольство, а обаятельный бас рекламирует «биологически активные добавки» с сомнительной эффективностью.

Сюжет и его современность

Сюжет «Любовного напитка» заимствован из французской оперы Даниэля Обера и либреттиста Эжена Скриба «Любовное зелье» (1831), которая также пользовалась популярностью, но не обрела международной славы. История о робком юноше, влюбленном в самодостаточную девушку, о фанфароне-сопернике и пройдохе-коммивояжере, спасительном любовном зелье — универсальна и актуальна.

Особое внимание заслуживает образ главной героини Адины — редкий пример материально и социально независимой оперной героини, которая сама делает свой выбор. Не менее интересен и образ Неморино, который можно назвать социофобом, человеком, который встраивается в общество с трудом. Фигура солдафона Белькоре, за которого чуть не выходит замуж Адина, поднимает вопросы о ценности маскулинности и брутальности. И, конечно, бессмертен доктор Дулькамара, готовый предложить панацею от всех болезней — только раскошеливайся.

Новая постановка в Самаре

Первая постановка «Любовного напитка» в Самаре состоялась в 2001 году и была создана Юрием Александровым. Спектакль исполнялся на русском языке, а оригинальную версию текста для него написал известный российский либреттист Юрий Димитрин (1934-2020).

В новой интерпретации Марины Шапкиной арии звучат на итальянском, а диалоги остаются понятными. Встречайте доктора Дулькамару, который взбаламутит рутинное болото существования скромной итальянской гостиницы и за один день превратит жизнь героев в яркое цирковое представление!

И если с БАДами стоит быть настороже, то любовный напиток действительно работает! Вы сами убедитесь в этом, когда узнаете его состав.