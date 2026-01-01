Спектакль Любовные письма

О любви, времени и смелости. Камерная ироническая драма

Может ли любовь длиться полвека, если вы почти никогда не видите друг друга? Мы приглашаем вас на камерную ироническую драму по культовой пьесе Альберта Гурнея.

Эта история о двух людях, которые прожили 50 лет вместе, но лишь на бумаге. Тысячи слов, написанных друг другу, становятся основой их отношений. Спектакль показывает, что чувства могут оказаться сильнее времени, но обстоятельства способны нарушить их тонкий баланс.

Не упустите шанс увидеть эту глубокую и трогательную историю, которая напоминает каждому из нас, что любовь требует смелости. Если ее не подтвердить действием, она рискует остаться лишь стопкой старых писем.