Любовные кружева
Киноафиша Любовные кружева

Спектакль Любовные кружева

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Любовные кружева» в Молодёжном театре на Фонтанке

О спектакле

Пьеса Александра Островского «Женитьба Белугина», поставленная в Молодёжном театре на Фонтанке, представляет собой увлекательное исследование человеческих отношений и социальных амбиций. Премьера спектакля состоялась 25 января 2004 года. Постановка выполнена народным артистом России Семёном Спиваком и заслуженным артистом России Михаилом Черняком.

Сюжет и персонажи

История разворачивается вокруг богатого купца Гаврилы Пантелеича Белугина и его семьи. Белугин, сыгранный Константином Воробьёвым, является человеком умным и достойным, но его жизнь переплетается с хитросплетениями социальных интриг. Его жена Настасья Петровна (Регина Щукина) и их сын Андрей (Юрий Сташин) оказываются втянутыми в сложные межличностные конфликты.

Ключевыми персонажами также являются Елена Кармина (Анна Геллер) и её мать Нина Александровна (Ольга Феофанова). Елена, представительница высшего общества, и простоватый Андрей Белугин обнаруживают, что их чувства и желания далеко не всегда совпадают с их социальными амбициями.

Другие значимые роли исполняют Николай Егорович Агишин (Андрей Кузнецов), Василий Сыромятов (Алексей Одинг) и Таня Сыромятова (Наталья Паллин). Прохор, слуга Андрея Белугина, играет Дмитрий Бауман.

Особенности постановки

Спектакль «Любовные кружева» привлекает внимание своей необычной трактовкой пьесы Островского. В отличие от традиционных представлений о драматургии автора, здесь купец Андрей Белугин изображен не как самодур и неуч, а как умный и честный человек. Напротив, представители высшего сословия оказываются слабыми и подверженными амбициям.

По мнению постановщиков, основная тема спектакля — это история о воспитании чувств и моральных ценностей. Главные герои, хотя и принадлежат к разным социальным слоям, демонстрируют свое невежество в вопросах любви и человеческих отношений.

Этот спектакль раскрывает множество граней человеческой натуры и социальной динамики, что делает его актуальным и по сей день.

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Ольга Феофанова
Регина Щукина
Анна Геллер
Андрей Кузнецов

